Santa Cruz despide el verano, por primera vez, con 'Mojitos Vacilón Fest'

Santa Cruz de Tenerife va a despedir este verano con la primera edición del Mojitos Vacilón Fest. La capital tinerfeña se convertirá el próximo 12 de septiembre en un gran punto de encuentro que servirá como despedida del verano en la capital chicharrera.

El festival, que se desarrollará entre las 12.00 y las 23.00 horas, propone una jornada festiva que combinará música, gastronomía, baile, ocio y actividades para diferentes edades, al tiempo que reivindica los vínculos históricos que unen a Canarias con Cuba.

Una cita festiva fue presentada en la mañana de este miércoles en rueda de prensa antes los medios de comunicación. El concejal de Fiestas del Ayuntamiento, Javier Caraballero, señaló que Mojitos Vacilón Fest viene a "ampliar y diversificar" la oferta de ocio y entretenimiento de Santa Cruz con una "propuesta diferente, pensada para disfrutar de la música, el baile y la gastronomía en pleno corazón de la ciudad".

El edil destacó también "la variedad de una programación artística que contará con propuestas como el grupo Calle Obispo, la DJ Sistah Vibes o el cuerpo de baile Aradance, y que busca conectar con públicos de distintas generaciones", añadiendo que "será una magnífica oportunidad para despedir el verano con una gran jornada festiva".

Por su parte, la concejala del Distrito Centro, Purificación Dávila, destacó que "para el Distrito Centro es una satisfacción acoger una iniciativa como la primera edición del Mojitos Vacilón Fest, que convierte la Alameda del Duque de Santa Elena en un espacio de encuentro, convivencia y disfrute para la ciudadanía".

La edil subrayó, además, que "este tipo de propuestas también contribuyen a dinamizar la actividad económica y comercial de la zona, contando en este caso con la participación de establecimientos del distrito como Lucky Helado, Restaurante Manglar, Punto en Boca, Alpargatas El Toscal o Epiphany, entre otros"

El viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, valoró iniciativas como Mojitos Vacilón Fest, que "ponen en valor el espacio público como escenario de encuentro ciudadano y, al mismo tiempo, actúan como palanca de dinamización económica para el comercio de proximidad y la hostelería del centro de Santa Cruz de Tenerife".

"Eventos de este tipo, que combinan cultura, ocio y gastronomía con una clara vocación familiar y accesible, no solo refuerzan la vida social de la capital, sino que también generan impacto directo en el tejido empresarial local a través de la participación de comercios asociados y la atracción de miles de visitantes". Por ello, continuó "el Gobierno de Canarias seguirá apostando por propuestas que, como esta, contribuyan a consolidar un calendario de actividades que impulse la actividad económica, el empleo y la proyección de Santa Cruz de Tenerife como destino de ocio cultural".

Por último, Carlos Sabina, vicepresidente de FAUCA, aclaró que "la asociación es especialmente importante para que Mojitos Vacilón Fest no solo sea una cita cultural y de ocio, sino también una oportunidad para el tejido comercial de Santa Cruz. La incorporación de un espacio específico para los comercios de la Zona Centro permite que miles de personas que vienen a disfrutar de la música, la gastronomía y el ambiente conozcan también la oferta de nuestros establecimientos".

Paula Concepción, representante de VA Producciones, señaló que "es un placer presentar este Mojitos Vacilón Fest, un evento que nace con una idea muy sencilla: traer el espíritu de la playa al corazón de Santa Cruz, despedir el verano de una manera diferente, disfrutando de la música, del buen ambiente y, sobre todo, compartiendo, en ese ambiente relajado, alegre y desenfadado del verano, pero trasladado a la ciudad y convertido en una jornada para disfrutar con amigos, en pareja o en familia".

La música tendrá un papel protagonista durante toda la jornada. La programación contará con Calle Obispo, formación especializada en música popular canaria y ritmos caribeños desde una perspectiva festiva y contemporánea; Aradance, bailarina y coreógrafa cubana afincada en Canarias, que ofrecerá clases de baile y animará al público con sus coreografías; y Sistah Vibes, DJ y selectora que transita por el reggae, el soul y los ritmos del mundo. A esta programación se sumará la presencia del equipo de El Caracol, el popular kiosco de la Playa de Las Teresitas, que trasladará hasta la capital parte de su ambiente festivo, con música y baile.

Además, el festival contempla intervenciones sorpresa y la participación de colectivos culturales invitados. La gastronomía será otro de los grandes ejes de Mojitos Vacilón Fest. El recinto contará con diferentes propuestas gastronómicas y foodtrucks, entre ellas Lucky Helado, Restaurante Manglar, Caña y Ron, Punto en Boca, Doggys Street Food, Americo Truck y Ceviboom, ofreciendo al público diferentes alternativas para acompañar la jornada.