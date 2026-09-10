Santa Cruz destina 175.000 euros a nuevos proyectos de igualdad en 2026

La Junta de Gobierno Local aprobó el lunes, 7 de septiembre, la convocatoria de subvenciones de Igualdad correspondiente al ejercicio 2026, vinculada a las líneas estratégicas del IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2022-2027.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y estarán destinadas a financiar proyectos que se ajusten a los objetivos y áreas de actuación recogidos en el IV Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que estas subvenciones permiten reforzar las políticas de igualdad y apoyar el trabajo de las entidades sociales de la ciudad.

La concejala de Igualdad y Diversidad Afectivo-Sexual, Gladis de León, señaló que la convocatoria permitirá contar con el trabajo y la experiencia de entidades que desarrollan actuaciones dirigidas a distintos ámbitos y colectivos.

Cuatro líneas de actuación

Los proyectos deberán encuadrarse en una de las cuatro líneas estratégicas del IV PIOM: Santa Cruz Ciudad Integradora de la Igualdad; Santa Cruz Ciudad Compromedida con los Cuidados; Santa Cruz Ciudad Libre de Violencias Machistas; y Santa Cruz: Salud y Calidad con enfoque de género.

La primera línea contempla actuaciones destinadas a favorecer la visibilización de las mujeres, así como su empoderamiento y autonomía. La segunda busca reforzar las redes y estrategias de cuidados y avanzar en la corresponsabilidad.

La tercera está dirigida a iniciativas de prevención y erradicación de las diferentes formas de violencia contra las mujeres. La cuarta incorpora actuaciones relacionadas con la salud, la calidad de vida y la igualdad desde la perspectiva de género.

Proyectos de entre tres y doce meses

Las entidades podrán presentar un único proyecto, con una duración mínima de tres meses y máxima de doce. Las iniciativas deberán comenzar durante 2026 y no podrán prolongarse más allá del 31 de marzo de 2027.

Las ayudas podrán cubrir hasta el 100% del coste total del proyecto dentro de los límites establecidos en la convocatoria. También serán compatibles con otras subvenciones o ingresos siempre que la financiación total no supere el coste de la actividad.

Podrán optar a estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas que cumplan los requisitos fijados en las bases reguladoras, entre ellos contar con la antigüedad exigida y desarrollar actuaciones relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las solicitudes deberán incluir la documentación exigida, entre ella la memoria de la entidad, la memoria del proyecto y el presupuesto.

El plazo de presentación será de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y de las bases específicas en el Boletín Oficial de la Provincia. Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través del Registro Electrónico General del Ayuntamiento o mediante alguno de los restantes medios electrónicos previstos legalmente.

Los proyectos serán evaluados mediante un sistema de concurrencia competitiva. La valoración tendrá en cuenta aspectos como la evaluación de necesidades, el encaje con las líneas estratégicas del IV PIOM, la coordinación propuesta, la viabilidad económica, la adecuación de las actividades y recursos, el sistema de evaluación y la calidad e innovación de la propuesta.

También se valorará la capacidad de gestión y especialización de la entidad solicitante. La puntuación máxima será de 100 puntos, de los que hasta 90 corresponderán al proyecto y hasta 10 a la entidad. Para continuar en el proceso de valoración, será necesario alcanzar un mínimo de 50 puntos.

La convocatoria cuenta con una dotación máxima de 175.000 euros, prevista en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento para el periodo 2025-2027 y con cargo al presupuesto municipal de 2026.