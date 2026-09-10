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Canarias

Sigue abierto el plazo para solicitar las ayudas al sector del taxi en La Gomera

Cada titular de licencia podrá acceder a una ayuda de hasta 3.900 euros, ha informado el Cabildo Insular

Redacción La Gomera
Cada titular de licencia podrá acceder a una ayuda de hasta 3.900 euros, ha informado el Cabildo Insular
Servicio de taxis en La Gomera | El Cabildo de La Gomera

Los ayudas para el sector del taxi siguen abiertas en La Gomera, ha recordado el Cabildo Insular. Una convocatoria que se ha dotado con 250 mil euros y se encuentra orientada a sufragar parte de los gastos derivados del desarrollo de esta actividad.

La fecha para poder acogerse a esta línea de ayudas finaliza el próximo viernes 18 de septiembre, inclusive, para presentar sus solicitudes a través de la Sede Electrónica del Cabildo de La Gomera.

Cada titular de licencia podrá acceder a una ayuda de hasta 3.900 euros, siempre que los gastos sean debidamente justificados y se cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

Esta línea de apoyo tiene como finalidad contribuir al mantenimiento de la actividad del sector del taxi y favorecer la prestación de este servicio de transporte en el conjunto de la isla.

Cerca de 248 mil euros y atención a 54 licencias

El cabildo gomero recuerda que en la anterior convocatoria, estas ayudas permitieron movilizar cerca de 248 mil euros y atender a 54 licencias de profesionales del taxi de la isla.

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La convocatoria contempla como gastos subvencionables, entre otros, los correspondientes a pólizas de seguros, combustible, mantenimiento y reparación de los vehículos, cuotas de la Seguridad Social y servicios de asesoramiento fiscal o laboral.

Las bases reguladoras, la documentación anexa y la información necesaria para tramitar la solicitud están disponibles en la Sede Electrónica del Cabildo de La Gomera.

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