Tenerife activa el Cheque Guardería de 800 euros para niños de 0 a 3 años

El Cabildo de Tenerife volverá a ayudar a las familias a pagar la escolarización de los niños de cero a tres años. La nueva convocatoria del conocido como Cheque Guardería para el curso 2026/2027 contempla una ayuda de 800 euros por alumno y parte con un presupuesto de 1,35 millones de euros, aunque la cantidad podrá ampliarse hasta los dos millones si la demanda lo requiere.

Las ayudas están dirigidas a los menores matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil en centros autorizados de la isla, siempre que no ocupen una plaza sostenida con fondos públicos.

El objetivo es aliviar uno de los gastos que afrontan las familias durante los primeros años de los hijos y facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha defendido que apoyar la escolarización desde los primeros años también supone respaldar directamente a las familias. "Invertir en educación desde los primeros años es también apoyar a las familias", ha señalado.

La institución insular destaca además el esfuerzo económico previsto para esta convocatoria. A los 1,35 millones de euros de partida se suma la posibilidad de elevar la dotación hasta los dos millones de euros en función del número de solicitudes.

Más de 3.000 hogares beneficiados

El Cabildo se ha marcado durante el actual mandato el objetivo de superar los 6.000 beneficiarios de estas ayudas. En las tres primeras convocatorias, el Cheque Guardería ha llegado ya a más de 3.000 hogares, con una inversión acumulada de 5,8 millones de euros.

El consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, ha destacado que la ayuda pretende hacer frente a parte de los gastos que supone el primer ciclo de Educación Infantil. La subvención puede destinarse a conceptos como la preinscripción, la matrícula, la higiene, la alimentación o el vestuario escolar.

La renta familiar por persona correspondiente al ejercicio 2025 no podrá superar los 20.000 euros para poder acceder a estas ayudas.

Las bases de la convocatoria están previstas para su publicación a mediados de septiembre de 2026. Las familias podrán presentar sus solicitudes desde el día hábil siguiente a esa publicación y hasta el 30 de octubre de 2026, tanto a través de la sede electrónica del Cabildo como de forma presencial en las oficinas habilitadas.