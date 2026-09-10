Una nueva embarcación llega por sus propios medios a El Hierro

Una nueva embarcación ha llegado a El Hierro este jueves. Según ha informado Salvamento Marítimo a EFE, la patera ha llegado por sus propios medios al puerto de La Restinga.

El cayuco llevaba a 51 personas a bordo, entre ellos, tres menores, todos en buen estado de salud, en una embarcación que se encontraba detrás del muelle de La Restinga.

Según recoge EFE, los rescatados, de Senegal, Gambia y Guinea Conakry, aseguran que salieron de M'Bour (Senegal) hace nueve días.

La alerta se realizó sobre las 10.30 horas de la mañana de este jueves, momento en el que la Guardamar Polimnia salió en su ayuda de los ocupantes. Aunque, el cayuco arribó por sus propios medios al puerto herreño.

Segundo cayuco en menos de 24 horas

Con la nueva embarcación avistada, ya es el segundo cayuco que llega a la isla de El Hierro en las últimas horas.

Salvamento Marítimo rescataba este miércoles por la noche una embarcación de en aguas próximas de El Hierro. Se ha rescatado a un total de 152 personas, entre ellos 15 menores, en un cayuco localizado al sur de la isla. Además, a bordo de la embarcación se ha recuperado un cadáver.

Entre las personas llegadas a Canarias, sobre las 3 de la mañana, al puerto de La Restinga, se encuentran 130 hombres y 22 mujeres. En lo que respecta al cuerpo sin vida encontrado en la embarcación, por el momento, no se han facilitado más detalles, como si es hombre o mujer, informa la agencia EFE.

Ya una vez llegada la noche, la Salvamar Navia, sobre las 21.00 horas, puso a salvo a todos los ocupantes, recuperó el cadáver a bordo de la patera y amarró el cayuco para intentar remolcarlo.