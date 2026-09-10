Vox reprocha a Clavijo sus 'líneas rojas' y le reta a romper los pactos en Tenerife

El portavoz parlamentario de Vox en Canarias, Nicasio Galván, y el presidente autonómico, Fernando Clavijo, han protagonizado este jueves un tenso cruce durante la sesión de control en el Parlamento de Canarias. El debate ha girado en buena parte en torno a la relación entre Coalición Canaria y Vox, los acuerdos municipales que ambas formaciones mantienen en Tenerife y la política migratoria y exterior.

Galván ha reprochado a Clavijo sus últimas declaraciones sobre Vox y su intención de establecer "líneas rojas" con la formación de Santiago Abascal. Si el presidente canario está tan incómodo con sus socios, el portavoz de Vox le ha reclamado que sea coherente y rompa también los acuerdos de gobierno que mantienen ambos partidos en Arona y Granadilla.

El dirigente de Vox ha preguntado directamente a Clavijo qué es lo que realmente le molesta de su formación y ha defendido como principios de Vox "la defensa del orden, el estricto cumplimiento de la ley, la unidad de la patria española y la protección de la familia".

El enfrentamiento ha subido de tono al entrar en escena la situación en Marruecos y la crisis fronteriza. Galván ha cuestionado al Gobierno de Canarias si piensa mantener sus acuerdos de "buena vecindad" con Marruecos después de los últimos acontecimientos en el norte de África.

Para el portavoz de Vox, lo sucedido no responde simplemente a un "proceso migratorio", sino que supone un "ataque a la integridad de España" que, según ha denunciado, habría sido perpetrado deliberadamente por Marruecos con la "complicidad del Gobierno" de España.

Galván también ha cargado contra la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica entre Coalición Canaria y el PSOE. "Al PSOE no se le puede dar nada", ha afirmado, mientras advertía de lo que considera las intenciones de Marruecos respecto a las ciudades autónomas y, posteriormente, Canarias.

Clavijo responde con Vox y Trump

Clavijo ha respondido tratando de desplazar el foco hacia Vox y su relación con el Partido Popular. El presidente canario ha reconocido su preocupación por la situación geopolítica y humanitaria de Ceuta, pero ha aprovechado el enfrentamiento para cuestionar también la posición de Vox respecto a Donald Trump.

El presidente autonómico ha preguntado a Galván si Santiago Abascal estaría dispuesto a romper sus relaciones con el presidente estadounidense, al que ha definido como el "primo de Zumosol" de Mohamed VI y uno de sus principales aliados internacionales.

Clavijo ha defendido que la prioridad de su Gobierno "son los canarios" y ha asegurado que, si Vox llegara algún día a La Moncloa, él también "pactaría" si de esos acuerdos pudiera obtener beneficios para Canarias. Una afirmación que ha acompañado de un significativo "Dios no lo quiera" al referirse a la posibilidad de que Abascal llegara al Gobierno central.

El choque por los acuerdos con el PP

El presidente canario ha terminado recordando la ruptura de los gobiernos autonómicos que Vox compartía con el PP. Clavijo ha situado esa decisión en un momento especialmente delicado para Canarias, cuando las islas acogían a unos 6.500 menores extranjeros no acompañados pendientes de ser derivados a la Península.

Con este argumento, ha acusado a Vox de dejar a Canarias "a su suerte" y ha calificado su discurso de "demagogo e incoherente".

El cruce entre ambos dirigentes deja así sobre la mesa una de las principales tensiones de la política canaria: la relación entre Coalición Canaria y Vox y las distintas posiciones de ambos partidos ante la inmigración, Marruecos y los acuerdos con el Gobierno de Pedro Sánchez.