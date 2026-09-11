Álvarez de Toledo exige la dimisión de Sánchez tras ignorar al CNI en la crisis de Ceuta

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado este viernes contra Pedro Sánchez durante un desayuno informativo organizado por su partido en Gran Canaria, donde ha señalado al presidente del Gobierno como máximo responsable de la crisis migratoria y ha acusado al Ejecutivo de ignorar los avisos de los servicios de inteligencia.

Álvarez de Toledo ha calificado de "cabeza de turco" al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, cuya dimisión se produjo tras la publicación de documentos desclasificados del CNI que alertaban de la inminente entrada irregular de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.

La dirigente popular ha sido especialmente dura con Pedro Sánchez. "Empiezan a rodar cabezas, pero la cabeza que tiene que rodar es la del máximo responsable de este drama y de esta crisis y esta invasión que es Pedro Sánchez", ha afirmado durante su intervención en Gran Canaria.

Álvarez de Toledo ha recordado que Sánchez llegó a La Moncloa apelando a la responsabilidad política de sus adversarios, pero le reprocha no haberla asumido "nunca", ni ante el apagón, ni ante la corrupción ni ahora ante la crisis migratoria.

El PP exige responsabilidades a Sánchez

La diputada popular ha cuestionado especialmente la actuación del Ejecutivo después de que los servicios de inteligencia advirtieran de la presión migratoria procedente de Marruecos. Según ha denunciado, el Gobierno no hizo "absolutamente nada" pese a disponer de esos avisos.

También ha criticado que Sánchez calificara inicialmente los hechos de finales de julio como un "ataque a la integridad territorial de España" y que posteriormente se marchara de vacaciones durante un mes. Cayetana Álvarez de Toledo le ha acusado además de "mentir descaradamente" a los ciudadanos.

La portavoz del PP ha reclamado la convocatoria inmediata de elecciones y ha acusado al presidente de tener "secuestrada la voluntad popular".

Frente a la política del Ejecutivo, Álvarez de Toledo ha defendido una posición de firmeza ante Marruecos. Ha garantizado que, si el PP llega al Gobierno, buscará mantener buenas relaciones con el país vecino, pero "sin sumisión".

"No vamos a aceptar ninguna agresión a la soberanía nacional española ni a la integridad territorial. Ceuta y Melilla son España", ha subrayado.

También ha rechazado cualquier fórmula de cosoberanía y ha advertido de que España no puede delegar el control de sus propias fronteras. "No vamos a subcontratar la frontera de España a otro país. Las fronteras las tenemos que proteger nosotros", ha señalado.

El PP reclama más control de la frontera

Álvarez de Toledo ha reclamado una mayor implicación de la Unión Europea en la protección de la frontera sur y ha defendido una respuesta similar a la adoptada por Bruselas ante la "guerra híbrida" de Bielorrusia contra Polonia o Lituania.

Para la dirigente popular, la gestión de la crisis demuestra una subordinación del Gobierno a Rabat y puede convertirse en el "epitafio político" de un Ejecutivo que considera "agónico y terminal".

El PP plantea reforzar las fronteras mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas y efectivos de Frontex. También reclama la devolución de "todos los asaltantes", una mayor voluntad política para facilitar el retorno de los menores con sus familias y una estrategia europea para abordar la presión migratoria.