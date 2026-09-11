Álvarez de Toledo tilda de "calamidad" la política migratoria y culpa al "buenismo"

La diputada del PP critica en Las Palmas la estrategia europea de fronteras y reclama una política migratoria basada en la ley y el empleo.

La portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha aprovechado su visita a Las Palmas de Gran Canaria para lanzar una dura crítica contra la estrategia europea de fronteras y el "buenismo" que, a su juicio, ha marcado las políticas migratorias de las últimas décadas.

Durante un encuentro informativo celebrado en la capital grancanaria, Álvarez de Toledo ha advertido de que este modelo no solo ha fracasado, sino que también ha contribuido al crecimiento de las formaciones de extrema derecha en Europa. Como ejemplo ha citado el avance de AfD.

"El buenismo no solamente mata, sino que acaba generando olas de populismo", ha sentenciado.

La diputada ha situado el reto migratorio y fronterizo entre los grandes problemas a los que se enfrenta Europa. En su opinión, la falta de una respuesta eficaz ha provocado problemas de convivencia, ha puesto en riesgo el equilibrio del Estado del bienestar y ha derivado en importantes crisis políticas en distintos países europeos.

Desde Canarias, Álvarez de Toledo ha reclamado un cambio de rumbo ante un modelo que considera que "no funciona". Su propuesta busca alejarse tanto de las políticas de puertas abiertas como de las posiciones que plantean expulsar a todos los extranjeros de España, una medida que ha calificado de "disparate".

Inmigración, empleo y ley

La dirigente popular ha defendido que la economía española necesita inmigración, pero ha insistido en que esta debe formar parte de un "proyecto político y moral" que permita gestionar el fenómeno de manera eficaz.

Su planteamiento parte de considerar a los inmigrantes como individuos y no como integrantes de colectivos. Por ello, rechaza tanto la entrada sin límites como las deportaciones masivas y reivindica el "derecho a no emigrar", que implica actuar también en los países de origen.

Álvarez de Toledo ha resumido su propuesta en tres pilares. El primero es la igualdad ante la ley, de manera que nadie pueda obtener una ventaja por haber vulnerado las fronteras y entrado ilegalmente en el país.

El segundo es el empleo. Quien quiera establecerse en Europa debe hacerlo para trabajar, ha defendido, bajo la premisa de que "el trabajo dignifica" y de que la dependencia de las ayudas públicas no beneficia ni al Estado ni al propio individuo.

El tercer pilar es la asimilación de los valores europeos. Entre ellos ha destacado la separación entre Iglesia y Estado y la igualdad entre hombres y mujeres.

La diputada también ha advertido del riesgo de crear guetos culturales que terminen fracturando la sociedad y ha defendido una "política razonable y liberal" que permita a ciudadanos de distintos orígenes y religiones convivir dentro de un mismo marco ético y jurídico.