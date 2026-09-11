ANPE Canarias exige mayor inversión educativa tras los resultados del informe PISA

El presidente de la organización sindical ANPE Canarias, Pedro Crespo, ha calificado de "vergonzosos" los resultados obtenidos por la Comunidad Autónoma en el último informe PISA. En declaraciones realizadas al programa Despierta Canarias de Radio Marca Tenerife, el dirigente sindical ha sostenido que estos datos son consecuencia directa de la importancia que las Administraciones Públicas han otorgado al sistema educativo y de los recursos económicos destinados durante los últimos años, por lo que ha exigido una mayor apuesta inversora y una revisión de las condiciones laborales del profesorado.

Incorporación de psicólogos y limitaciones presupuestarias

Durante su intervención, Crespo valoró de forma positiva la reciente medida anunciada por el Gobierno de Canarias para incorporar a 80 psicólogos educativos en los centros escolares, señalando que estos profesionales pueden contribuir a mejorar la atención interna. No obstante, contrapuso esta iniciativa con las habituales trabas económicas que encuentra la representación sindical al negociar con el Ejecutivo autonómico. "Cuando planteamos al Gobierno propuestas nos dicen que presupuestariamente no se puede, que no llegan. A lo mejor con el informe a alguien se le ablanda el corazón o la cabeza", ironizó.

El representante de ANPE Canarias centró también sus demandas en la situación salarial del colectivo docente, afirmando que los profesores han experimentado un continuo deterioro de sus condiciones económicas. "El tema retributivo es vergonzoso. Hemos perdido, en los últimos años, un 20 por ciento de poder adquisitivo", aseveró Crespo, quien añadió que los docentes se sitúan entre los empleados públicos con las retribuciones más bajas tanto en las islas como en el conjunto del territorio nacional.

En relación con el rendimiento escolar, el dirigente aclaró que el cuerpo docente no pretende desligarse de los resultados reflejados en el estudio. "Claro que el profesorado también tiene responsabilidad de los datos del informe PISA, no nos ponemos de perfil, pero no toda", matizó. Entre los problemas identificados en las aulas, hizo especial hincapié en la falta de concentración del alumnado, un fenómeno que detectan desde edades tempranas: "La falta de concentración por parte del alumnado es algo tremendo, ya desde infantil".

Debate sobre la tecnología y reformas estructurales

Respecto al uso de las tecnologías en el ámbito educativo, Pedro Crespo consideró que la respuesta a las dificultades actuales no debe restringirse únicamente al veto de dispositivos electrónicos en las aulas, señalando que "la solución tampoco es prohibir el uso de los móviles y las tablets". Finalmente, desde ANPE Canarias argumentan que las conclusiones de PISA deben ser utilizadas como un punto de partida para corregir las deficiencias estructurales del sistema educativo y aplicar medidas que garanticen una mejor atención a los estudiantes y condiciones dignas para el profesorado.