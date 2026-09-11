Ariel Patai lidera la nueva asociación de los autónomos canarios sin fondos públicos, haciendo 11 propuestas claves

El tejido productivo de Canarias respira con dificultad. Quienes levantan la persiana cada mañana se enfrentan a un escenario marcado por la burocracia, la presión fiscal y una desconexión absoluta por parte de las instituciones. Ante este panorama, el conformismo ha dejado paso a la acción. En Fuerteventura ha germinado un movimiento que amenaza con sacudir los cimientos del corporativismo tradicional. Hablamos de la nueva asociación de autónomos impulsada por Ariel Patai, una iniciativa que nace de la calle, del mostrador y de la cocina, y que ha decidido plantarle cara a un sistema que penaliza la creación de riqueza.

La historia de esta agrupación arranca desde la frustración más elemental. Ariel Patai, un cocinero que desarrolla su labor en Fuerteventura, observó el panorama de las asociaciones de autónomos tradicionales y llegó a una conclusión que comparten miles de profesionales en el archipiélago. Las estructuras existentes no solucionaban los problemas reales del día a día. Lejos de rendirse, decidió dar voz a esta realidad a través de las redes sociales. El resultado fue inmediato. Creó un grupo de WhatsApp que, en apenas una semana, alcanzó los 1.000 trabajadores por cuenta propia. Un crecimiento orgánico que evidencia el nivel de asfixia del sector.

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"No nos sentimos representados", resumió el propio Ariel. Esta frase encapsula el sentir de una clase trabajadora que arriesga su patrimonio mientras observa cómo las decisiones políticas se toman de espaldas a su realidad.

Para evitar caer en los vicios del pasado, la nueva asociación se ha constituido sobre una regla innegociable y fundacional: no recibir fondos públicos. Esta decisión, insólita en el panorama asociativo español, busca garantizar una independencia total. Al renunciar al dinero del contribuyente, la asociación evita verse sujeta a los intereses de los políticos de turno. Su lealtad reside única y exclusivamente en sus afiliados, que hoy suman ya 750 miembros.

El ruido que generó

El camino, sin embargo, no ha estado exento de confrontación. El ruido generado por este colectivo independiente incomodó a las estructuras establecidas. Los autónomos de Fuerteventura organizaron dos manifestaciones y una huelga que logró parar los terminales de punto de venta (TPV) en la isla, una demostración de fuerza que evidenció su capacidad de paralizar la economía local si sus demandas seguían siendo ignoradas.

La respuesta del establishment llegó en forma de descalificación. En noviembre de 2025, el jefe de la patronal de Fuerteventura, Antonio Hormiga, acudió a los micrófonos del programa de radio La Voz de Fuerteventura y calificó a estos trabajadores como una "banda de golfos". La réplica no se hizo esperar. Carmen Hernández, vocal de la nueva entidad, respondió con firmeza, defendiendo la dignidad de quienes sostienen la economía de la isla. "A mí no me llamas golfa, ni a mí, ni a los 1.500 autónomos que estamos en este grupo. No nos lo merecemos", sentenció Hernández.

Lejos de quedarse en la queja, el movimiento ha canalizado su indignación en un plan de acción concreto. Han redactado un manifiesto con once propuestas y han iniciado una ronda de contactos para presentarlas en todos los cabildos de Canarias, habiendo dado ya el primer paso ante la presidencia del Cabildo de Fuerteventura. Este documento invoca la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Canarias, recordando que no piden privilegios, sino simplemente "poder trabajar".

Las 11 medidas propuestas

Las once medidas abordan los problemas estructurales que lastran la iniciativa privada en las islas:

1. Control real de las bajas laborales.

El coste y la incertidumbre de las bajas médicas recaen de forma desproporcionada sobre el pequeño empresario, que debe seguir asumiendo gastos y buscar sustitutos. La asociación exige que la Seguridad Social asuma un control rápido y eficaz para evitar abusos, garantizando que el peso administrativo no hunda al autónomo que sostiene el negocio.

2. Promover el trabajo frente a la dependencia.

El colectivo denuncia una realidad palpable en Canarias: la dificultad para encontrar personal choca con un sistema que, en ocasiones, desincentiva la incorporación al mercado laboral. Solicitan revisar el esquema de ayudas sociales para que siempre resulte más rentable trabajar que vivir del subsidio, premiando el esfuerzo y la contratación.

3. Liberación de suelo y vivienda accesible.

En Fuerteventura, la falta de vivienda ahoga la economía local. Sin un lugar donde residir, los trabajadores no acuden a la isla, lo que paraliza a las pequeñas empresas. La propuesta es clara y de corte liberal: liberar suelo y agilizar permisos para impulsar la construcción, permitiendo que el mercado ofrezca soluciones reales para que los trabajadores no se vean forzados a abandonar la isla.

4. Flexibilidad para contratar familiares.

Muchos negocios sobreviven gracias al entorno familiar, pero las trabas burocráticas impiden dar de alta a estos miembros con normalidad. Reclaman condiciones justas para que los familiares puedan cotizar y tener derechos laborales sin presunciones de fraude por parte de la Administración.

5. Reducción de cargas a la creación de empleo.

Contratar se ha convertido en un riesgo inasumible. El autónomo que genera empleo aporta riqueza a la sociedad, pero es asfixiado por las obligaciones fiscales. Piden bonificaciones reales en cuotas, impuestos y costes laborales, eliminando trabas burocráticas para oxigenar a quienes contratan.

6. Apoyo a la resistencia empresarial.

Las políticas públicas suelen centrarse en la apertura de nuevos negocios para la foto política, olvidando a quienes llevan años pagando impuestos y manteniendo el tejido productivo. El manifiesto exige que las ventajas fiscales se extiendan a los autónomos veteranos para evitar el cierre de empresas consolidadas.

7. Reforma fiscal justa y profunda.

La carga impositiva actual ignora la realidad de los ingresos y gastos del trabajador por cuenta propia. Proponen medidas contundentes: exención del IGIC para facturaciones de hasta 85.000 euros anuales, equiparación del IRPF al de las Sociedades, aumento de los gastos de difícil justificación a 1.700 euros y la elevación del mínimo exento de IRPF al equivalente del Salario Mínimo Interprofesional anual.

8. Derecho a prestación sin obligar al cierre.

Un autónomo no deja de tener gastos fijos cuando caen sus ingresos. Exigen una prestación temporal ante bajadas fuertes de actividad que no exija el cierre definitivo del negocio, permitiendo la supervivencia en ciclos económicos adversos.

9. Dignidad en las bajas por enfermedad.

El porcentaje que percibe un autónomo al enfermar es insuficiente para sostener a su familia y su empresa. Demandan una baja justa desde el primer día, recordando que enfermar no debería ser sinónimo de ruina económica.

10. Protección de la vivienda habitual.

La iniciativa privada conlleva riesgos, pero el fracaso empresarial no debería condenar a la indigencia. Reclaman que la vivienda habitual sea inembargable frente a deudas derivadas de la actividad profesional, protegiendo el techo familiar frente a las crisis económicas.

11. Freno a la usura del Estado.

Las deudas con Hacienda y la Seguridad Social crecen de forma exponencial debido a recargos, intereses y sanciones, condenando de por vida a profesionales que cayeron durante las crisis. Piden una regulación que impida este crecimiento abusivo, exigiendo a la Administración el mismo trato ético que se le presupone a la banca.

Esta hoja de ruta no es un mero listado de quejas. Es un programa económico que defiende el trabajo frente al subsidio, la libertad frente a la burocracia y la propiedad privada frente a la voracidad recaudatoria. Como concluye su manifiesto, los autónomos no solo defienden sus negocios; defienden el futuro de Fuerteventura, Canarias y España. Ariel, Carmen y los más de mil profesionales que los acompañan han demostrado que la sociedad civil canaria tiene pulso. Ahora falta saber si las instituciones tendrán la altura de miras para escuchar a quienes realmente pagan las facturas.