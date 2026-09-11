Buscan a dos hombres desaparecidos en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha iniciado la búsqueda de dos hombres desaparecidos en Las Palmas de Gran Canaria durante el mes de agosto y septiembre.

Uno de los hombres, Antonio P.S, de 60 años, fue visto por última vez en la capital grancanaria el pasado 8 de septiembre, han comunicado en nota de prensa. Así es la descripción de sus características físicas: mide 1,75, pesa 80 kg, tiene ojos marrones y pelo castaño.

El otro desaparecido, Nicolas Luis S.H, fue visto por última vez el pasado 18 de agosto en Las Palmas de Gran Canaria. Tiene 55 años, mide 1,75, ojos marrones y pelo de color negro.

Los agentes de policía buscan cualquier pista que pueda hacerles dar con su paradero y instan a los ciudadanos que tengan alguna información a que la comuniquen a través del 091.

Además, en la página web del Centro Nacional de Personas Desaparecidas pueden encontrar más información y dar aviso a las autoridades.