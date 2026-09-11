Canarias invierte 3 millones de euros para Aceleradora de Empleo que crea 170 puestos adaptados a empresas

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la Aceleradora de Empleo, una experiencia piloto dotada con tres millones de euros que busca dar un vuelco a las políticas tradicionales de inserción laboral en el archipiélago. La iniciativa, presentada de forma conjunta por el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, el consejero de Educación, Poli Suárez, y la viceconsejera de Empleo, Isabel León, invierte la lógica habitual de la formación pública. En lugar de ofertar cursos genéricos para buscar salidas profesionales con posterioridad, el programa identifica primero las necesidades concretas de contratación de las empresas insulares para, a partir de ahí, seleccionar a los candidatos y capacitarlos exactamente en las competencias que exige el mercado. Este cambio de paradigma persigue ajustar la oferta formativa a la realidad productiva y avanzar en la diversificación económica regional.

Un itinerario de cinco años entre capacitación, contratación e incentivos

El programa articula un recorrido integral diseñado para transformar la instrucción inicial en estabilidad laboral a largo plazo. La ruta comienza con una etapa intensiva de entre 300 y 400 horas lectivas, desarrollada mano a mano con el tejido empresarial para aportar las competencias específicas que requiere cada puesto. Tras este primer bloque, los participantes se incorporan a una fase de FP Dual intensiva de 2.000 horas, en la que alternan trabajo retribuido y aprendizaje en la propia empresa hasta obtener su titulación oficial. Para consolidar estos puestos, el Ejecutivo autonómico desplegará incentivos económicos que incluyen bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social y ayudas a la contratación indefinida, extendiendo el respaldo institucional hasta tres años adicionales tras concluir la formación. De este modo, la iniciativa configura un marco de apoyo público de hasta cinco años por cada participante.

Sectores estratégicos y respaldo del tejido empresarial insular

La primera edición de este proyecto se desplegará en cinco ámbitos seleccionados por su potencial de crecimiento o por la urgencia de asegurar un relevo generacional: economía azul, ciberseguridad, industria agroalimentaria, agua y energía, y oficios artesanos. La actuación cuenta con el compromiso directo de corporaciones de referencia en el archipiélago. Firmas como Astican, Zamakona Shipyard o el Clúster Marítimo participan en la rama marítima; Intelequia, OneCyber y Velorcios Group en la tecnológica; Tirma, Compañía Cervecera de Canarias, Grupo Capisa y Grupo Kalise en la agroalimentaria; y entidades como Canaragua, Emalsa, Depuragua y Grupo Hidroser en el área energética e hídrica. Asimismo, el programa pone especial atención en preservar la identidad cultural canaria, orientando la formación artesanal a garantizar la confección de trajes típicos en cada isla.

Puente contra el desajuste laboral y reto de sostenibilidad a largo plazo

La Aceleradora de Empleo aborda de forma directa una de las brechas históricas de la economía canaria: la desconexión entre los perfiles que titula el sistema educativo y la mano de obra especializada que reclaman las empresas. Al conectar la FP Dual con compromisos reales de contratación, la iniciativa ofrece una vía de inserción segura para la juventud y aporta competitividad al tejido productivo. El éxito de esta política autonómica no dependerá únicamente de la ejecución de la prueba piloto, sino de verificar si la inversión de dinero público logra consolidar empleo estable en el archipiélago una vez concluya el periodo de subvenciones directas.