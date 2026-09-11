Clavijo prevé cerrar en semanas el acuerdo de financiación con las universidades

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confía en que las negociaciones para garantizar una financiación estable a las dos universidades públicas de las islas lleguen a buen puerto en las próximas semanas. El acuerdo definitivo podría no cubrir "el máximo de lo deseado", pero permitirá dar "tranquilidad y estabilidad" a las cuentas de los centros.

Clavijo se ha pronunciado así este viernes durante el acto de inauguración del nuevo curso académico, donde ha situado el acuerdo de financiación en la recta final y ha defendido la necesidad de cerrar cuanto antes un marco económico estable para las instituciones de educación superior del Archipiélago.

Un acuerdo en la recta final

El presidente canario ha recurrido incluso a la ironía para explicar cómo se han desarrollado las negociaciones. Según ha señalado, el Gobierno ha disputado un "partido desigual" frente a una representación universitaria que, a su juicio, "ha jugado con ventaja".

Clavijo se ha referido así al perfil técnico de quienes han participado en la negociación, entre ellos un catedrático de una universidad pública encargado de diseñar el modelo financiero, una exinterventora de la Comunidad Autónoma al frente de la gerencia y un rector con experiencia como economista.

Más allá de las negociaciones económicas, el presidente ha reivindicado el papel de las universidades en las políticas públicas de Canarias y ha agradecido su "acompañamiento y asesoramiento" al Ejecutivo autonómico.

Más peso en el desarrollo de Canarias

Clavijo ha destacado el papel que debe jugar el conocimiento generado en las universidades para afrontar algunos de los principales retos de Canarias, entre ellos la transición energética, el reto demográfico, el sistema de financiación y el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.

"Nos hemos sentido acompañados", ha insistido el presidente, que también ha avanzado que las dos universidades tendrán una mayor participación en el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), gestionado junto a cabildos y ayuntamientos.

Durante su intervención, Clavijo también ha reivindicado el papel de la universidad frente a la situación política y social actual, marcada, según ha apuntado, por la "posverdad y prementira".

A su juicio, los campus son fundamentales para preservar la "salud de la democracia" mediante el pensamiento crítico, el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

El presidente ha defendido que alcanzar consensos no es una muestra de debilidad, sino "todo lo contrario", y ha reclamado mantener ese "inconformismo" que, en su opinión, permite formar "personas libres, lejos del odio y lejos de la mentira".