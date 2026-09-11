Desarticulan una red internacional de falsificación de billetes que actuaba en Gran Canaria

La Policía Nacional ha participado en una operación internacional dirigida contra una red delictiva presuntamente vinculada a la Camorra italiana. La operación, coordinada por la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baden-Württemberg y la Fiscalía de Stuttgart en Alemania con el apoyo de Europol, dio lugar a la ejecución de seis detenciones y a registros simultáneos en 16 viviendas y comercios repartidos por Alemania, Italia y España, concretamente, en Gran Canaria.

La operación ha permitido desmantelar una red delictiva dedicada, presuntamente, a fabricar y suministrar billetes falsos de euro de alta calidad a organizaciones delictivas de Alemania y España para su posterior distribución. Los investigadores afirman que, de esta forma, se pusieron en circulación varios cientos de miles de billetes falsos.

Seis detenciones e importantes incautaciones

La investigación se inició con la detención de un ciudadano italiano de 47 años en Baden-Württemberg (Alemania) en noviembre de 2021, tras una orden de detención internacional emitida por las autoridades italianas. Se le acusaba de pertenecer a la Camorra y de estar implicado en la falsificación de moneda, blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Extraditado a Italia en 2022, fue posteriormente puesto en libertad, pero siguió en contacto con otros sospechosos, entre ellos personas que regentaban restaurantes en Stuttgart y de las que se sospecha que facilitaban el comercio ilícito.

Durante las operaciones coordinadas se ejecutaron seis detenciones, así como 16 registros simultáneos de inmuebles Stuttgart, el distrito de Rems-Murr (Alemania), Nápoles (Italia) y Gran Canaria (España).

Entre los objetos incautados figuran armas de fuego, drogas, billetes de euro falsificados de origen italiano pertenecientes a la tipología del denominado ‘Grupo de Nápoles’, así como objetos de valor que, presuntamente, se adquirieron con fondos ilícitos.