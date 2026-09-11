Detenido en Arrecife por emplear un arma blanca para robar un móvil

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Arrecife el pasado 31 de agosto, a un hombre como presunto autor de los delitos de lesiones y de robo con violencia, cometido días antes en la capital lanzaroteña.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 20 de agosto, cuando el presunto autor habría abordado a otro varón con la intención de apoderarse de su teléfono móvil.

Durante el asalto, el detenido habría agredido a la víctima mediante varios cabezazos, causándole lesiones en el rostro y una fractura nasal. A continuación, habría intentado agredirle con un arma blanca en el muslo logrando la víctima evitar que el arma le alcanzara directamente, aunque el objeto llegó a desgarrarle el pantalón. Aunque, bebido a las lesiones sufridas, la víctima tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios.

Tras la agresión, el presunto autor consiguió finalmente apoderarse del teléfono móvil y abandonar el lugar.

Gracias a las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar al presunto autor, quien era conocido en la localidad y contaba con numerosos antecedentes policiales y que había sido arrestado previamente en cuatro ocasiones durante el presente año, por delitos contra las personas y contra el patrimonio.

Una vez localizado, fue detenido el pasado 31 de agosto y trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento en sede judicial, y una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.