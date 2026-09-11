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Canarias

Detenido en Arrecife por emplear un arma blanca para robar un móvil

La víctima tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios como consecuencia de las lesiones sufridas durante el asalto

Redacción Lanzarote
La víctima tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios como consecuencia de las lesiones sufridas durante el asalto
Coche de la Policía Nacional en Arrecife | Policía Nacional Las Palmas

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Arrecife el pasado 31 de agosto, a un hombre como presunto autor de los delitos de lesiones y de robo con violencia, cometido días antes en la capital lanzaroteña.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 20 de agosto, cuando el presunto autor habría abordado a otro varón con la intención de apoderarse de su teléfono móvil.

Durante el asalto, el detenido habría agredido a la víctima mediante varios cabezazos, causándole lesiones en el rostro y una fractura nasal. A continuación, habría intentado agredirle con un arma blanca en el muslo logrando la víctima evitar que el arma le alcanzara directamente, aunque el objeto llegó a desgarrarle el pantalón. Aunque, bebido a las lesiones sufridas, la víctima tuvo que ser atendida por los servicios sanitarios.

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Tras la agresión, el presunto autor consiguió finalmente apoderarse del teléfono móvil y abandonar el lugar.

Gracias a las pesquisas realizadas, los agentes lograron identificar al presunto autor, quien era conocido en la localidad y contaba con numerosos antecedentes policiales y que había sido arrestado previamente en cuatro ocasiones durante el presente año, por delitos contra las personas y contra el patrimonio.

Una vez localizado, fue detenido el pasado 31 de agosto y trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se llevó a cabo una rueda de reconocimiento en sede judicial, y una vez finalizadas las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión.

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