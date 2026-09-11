Detenido un hombre por vender cocaína en un centro comercial de Gran Canaria

La Policía Local de Mogán, municipio situado en el suroeste de la isla de Gran Canaria, ha procedido a la detención de un individuo acusado de ser el presunto autor de un delito contra la salud pública. El arresto se produjo en el interior del conocido Centro Comercial Puerto Rico, una de las zonas con mayor afluencia de visitantes en la localidad.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, 9 de septiembre, en torno a las 22:00 horas. En ese momento, los agentes de seguridad se encontraban realizando un dispositivo de vigilancia especial, diseñado específicamente para prevenir y combatir la venta de drogas en espacios públicos de gran concurrencia y áreas de ocio nocturno. Fue durante este despliegue cuando los policías detectaron los movimientos sospechosos de dos individuos que parecían estar llevando a cabo una transacción relacionada con sustancias estupefacientes.

Ante las fundadas sospechas de que se estaba cometiendo un ilícito penal en pleno centro comercial, los efectivos policiales procedieron a interceptar e identificar de inmediato a las dos personas implicadas. Durante el registro inicial, los agentes localizaron un pequeño envoltorio con cocaína en poder de uno de los sujetos. Al ser interrogado, el portador confesó a la autoridad que acababa de adquirir la sustancia en ese mismo lugar por un importe de 40 euros.

Con las pruebas incriminatorias ya sobre la mesa, la Policía Local centró su atención en el presunto vendedor. Al realizarle un cacheo preventivo de seguridad, las autoridades le intervinieron 815 euros en efectivo, una cantidad presumiblemente derivada del menudeo de estupefacientes en la zona. Ante estas evidencias, se procedió a la lectura de sus derechos y a su inmediata detención, siendo trasladado a las dependencias policiales correspondientes. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Guardia Civil para continuar con las diligencias legales.

Este tipo de intervenciones pone de manifiesto el constante esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana en las áreas más transitadas de Gran Canaria. La erradicación del tráfico de drogas al por menor es una de las prioridades de los operativos locales, especialmente en focos turísticos y zonas de esparcimiento donde la afluencia de personas es constante y el riesgo de este tipo de delitos aumenta considerablemente.

Las autoridades han reiterado su compromiso de mantener una vigilancia estrecha en los espacios públicos y de ocio para asegurar un entorno seguro tanto para los residentes canarios como para los miles de turistas que visitan el municipio de Mogán cada año. El individuo arrestado se encuentra ahora a la espera de pasar a disposición judicial para responder por los actos que se le imputan en relación con el narcotráfico.