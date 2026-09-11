Detenidos en Lanzarote por apuñalar a un menor y herir a un hombre en una pelea

La Guardia Civil de Lanzarote ha culminado con éxito una operación policial que se ha saldado con el arresto de dos individuos y la investigación de una tercera persona. Se les acusa de ser los presuntos responsables de un delito de homicidio en grado de tentativa y de otro delito menos grave de lesiones, tras una grave alteración del orden público en la localidad de Costa Teguise.

Los violentos hechos tuvieron lugar el pasado 17 de agosto, cuando los agentes del Instituto Armado destinados en la zona recibieron el aviso de que se había producido una grave agresión con arma blanca. El escenario del suceso fue las proximidades de una zona de ocio nocturno, un entorno donde confluyen numerosos residentes y turistas durante la temporada estival.

Al personarse en el lugar de los hechos, las patrullas policiales se entrevistaron con las víctimas y con varios testigos presenciales. Según los testimonios recabados, el incidente se originó a raíz de una intensa discusión entre dos grupos de personas. La tensión fue en aumento hasta derivar en un enfrentamiento físico en el que uno de los implicados, menor de edad, recibió una puñalada por la espalda. Asimismo, otro varón que participaba en la trifulca sufrió varias heridas en la cabeza, requiriendo puntos de sutura para frenar la profusa hemorragia.

Debido a la gravedad de la lesión sufrida por el arma blanca, el menor agredido tuvo que ser estabilizado en el lugar por los servicios sanitarios y, posteriormente, trasladado de urgencia en ambulancia hasta el Hospital José Molina Orosa para recibir atención médica especializada.

La rapidez en el inicio de las pesquisas fue determinante para el esclarecimiento del caso. Los agentes comprobaron que uno de los ciudadanos presentes durante el altercado había logrado grabar un vídeo de los presuntos agresores justo en el momento en el que abandonaban apresuradamente el lugar, instantes antes de que hicieran acto de presencia las fuerzas de seguridad. El exhaustivo visionado de estas imágenes permitió a los investigadores identificar sin género de dudas a uno de los sospechosos, un varón de 44 años.

Tirando de este hilo y gracias a la valiosa colaboración ciudadana mediante diversas declaraciones testificales, la Guardia Civil pudo determinar que los supuestos autores de la agresión residían en el cercano municipio de Arrecife. Además, tras cruzar los datos en las bases policiales, se descubrió que uno de ellos contaba con un amplio historial delictivo y había salido recientemente de prisión.

Esta fructífera línea de investigación, llevada a cabo por el grupo especializado de Costa Teguise, permitió poner nombre y apellidos al segundo implicado. Este individuo fue reconocido plenamente por la víctima y por los testigos oculares como el autor material de la puñalada por la espalda propinada al menor.

De manera paralela, el dispositivo policial se ha ampliado con la investigación de un tercer individuo implicado en la trama. Se le acusa de haber actuado como presunto colaborador necesario para la huida, dado que es el titular del vehículo en el que los agresores lograron escapar del escenario de la reyerta en dirección a Arrecife.

Finalmente, una vez completado el atestado policial, las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial. Los detenidos han sido remitidos a los Juzgados de Instrucción número 1 y 2 de Arrecife, en funciones de guardia, donde deberán responder por la gravedad de sus actos.