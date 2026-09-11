El Ayuntamiento presume de reabrir el ascensor de Lomo Verdejo tras tenerlo fuera de servicio

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncia como una mejora la recuperación del ascensor de Lomo Verdejo, que llevaba casi seis meses sin funcionar y que ya vuelve a estar operativo.

El servicio quedó fuera de funcionamiento el pasado 27 de marzo y no ha sido hasta este 10 de septiembre cuando el Consistorio ha anunciado su restablecimiento. En total, los vecinos han estado cerca de cinco meses y medio sin poder utilizar una infraestructura destinada precisamente a facilitar la movilidad y mejorar la accesibilidad en el barrio.

El ascensor permite salvar un desnivel de diez metros y recuperar su funcionamiento supone volver a facilitar los desplazamientos entre las distintas cotas de Lomo Verdejo.

Un servicio que llevaba meses parado

La parada del ascensor fue comunicada a finales de marzo. Ahora, casi seis meses después, el Ayuntamiento asegura que la instalación vuelve a estar operativa dentro de las actuaciones que está desarrollando para recuperar los ascensores públicos de la ciudad.

La reapertura de Lomo Verdejo se suma a la reciente recuperación de los ascensores del parque de Las Rehoyas y de San José-San Juan.

Para poner en marcha estas instalaciones, el Ayuntamiento ha adjudicado un contrato que contempla su mantenimiento y conservación, además de las inspecciones obligatorias realizadas por los Organismos de Control Autorizados.

El anuncio municipal llega así después de meses con el ascensor de Lomo Verdejo fuera de servicio y pone de nuevo sobre la mesa la importancia de garantizar el mantenimiento de unas instalaciones que cumplen una función esencial para la movilidad de los vecinos.

Las Rehoyas, otro ascensor recuperado recientemente

El Ayuntamiento también señala entre sus actuaciones recientes la recuperación del ascensor del parque de Las Rehoyas. La instalación forma parte del conjunto de infraestructuras de movilidad vertical cuyo mantenimiento y conservación pretende garantizar ahora el Consistorio.

La recuperación del ascensor de Las Rehoyas tampoco ha estado exenta de críticas. Usuarios de redes sociales han mostrado su malestar al señalar que la instalación habría vuelto a quedar fuera de servicio poco después de su puesta en funcionamiento, cuestionando así la duración efectiva de la reparación.