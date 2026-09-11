El Gobierno de Sánchez frena a Canarias y respalda el veto de Aena a la cogestión aeroportuaria

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a exhibir su vertiente más centralista al respaldar el veto absoluto de Aena a que las Islas Canarias participen en la gestión de sus propios aeropuertos. Aena, empresa de titularidad mayoritariamente estatal, ha marcado una intransigente línea roja frente a las demandas del archipiélago, amparándose en que la red aeroportuaria debe controlarse de forma exclusiva desde Madrid. Esta postura alineada con Moncloa asesta un duro golpe a la autonomía insular, ignorando que para Canarias el transporte aéreo no es una alternativa de ocio, sino la arteria vital de la que dependen el turismo, el empleo y el abastecimiento diario de las islas.

Un atropello directo al Estatuto de Autonomía de Canarias

El posicionamiento del Gobierno central ignora deliberadamente el propio marco legal canario. El artículo 161 del Estatuto de Autonomía reconoce formalmente el derecho de la Comunidad Autónoma a participar en la planificación, la gestión y las inversiones de los aeropuertos de interés general. Sin embargo, en la mesa de negociación bilateral, la Administración de Sánchez prefiere blindar el monopolio estatal antes que cumplir con la ley orgánica insular. Al arrebatar cualquier capacidad de decisión al Gobierno insular, Madrid deja desprotegido al motor económico del archipiélago frente a decisiones de tarifas o infraestructuras tomadas a más de mil kilómetros de distancia.

Aena utiliza los beneficios del turismo canario para sostener el modelo estatal

La negativa a la cogestión responde a un claro interés recaudatorio y de control corporativo. Los aeródromos canarios figuran entre los más rentables y transitados de toda la red nacional gracias al empuje de la industria turística local. Pese a ello, Moncloa utiliza los sustanciosos ingresos generados por los aeropuertos del archipiélago para financiar el sistema centralizado de Aena, negando a la sociedad canaria el derecho a intervenir en la toma de decisiones estratégicas que afectan directamente a su conectividad y competitividad en los mercados europeos.

Sánchez certifica su desprecio a las necesidades del archipiélago

Con este cerrojazo, Pedro Sánchez consolida una política de alejamiento hacia las singularidades insulares. En lugar de atender la condición de Región Ultraperiférica y la absoluta dependencia del transporte aéreo que padece el archipiélago, el Gobierno central impone el criterio empresarial de Aena sobre el bienestar de los canarios. La negativa a ceder cuotas de cogestión demuestra que la retórica del Ejecutivo sobre la descentralización se evapora en cuanto entra en juego el control sobre las infraestructuras clave para el futuro económico de las islas.