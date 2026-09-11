El nuevo marco europeo sitúa a Canarias como enclave estratégico fundamental

Europa mueve ficha y actualiza su hoja de ruta para las Regiones Ultraperiféricas (RUP). La Comisión Europea ha presentado una nueva comunicación que sustituye a la estrategia del año 2022. El documento redefine el papel de territorios como Canarias, que dejan de ser vistos únicamente como regiones dependientes de condiciones excepcionales para ser considerados enclaves estratégicos dentro de la geopolítica europea.

El giro llega en un momento de fuerte tensión internacional y en plena cuenta atrás para la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. La estrategia asume las demandas trasladadas por España a principios de año, con el objetivo de garantizar la supervivencia de sectores vitales para el archipiélago y evitar regulaciones que estrangulen el libre comercio.

Uno de los puntos clave para la economía de las islas radica en la flexibilización de las normativas ambientales que amenazaban con encarecer la conectividad. El documento europeo propone adaptar la revisión del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS). Esta medida extiende las derogaciones para la aviación y el transporte marítimo en las regiones ultraperiféricas hasta el 31 de diciembre de 2035. De este modo, se frena a corto plazo un castigo fiscal que lastraba la competitividad. Además, la Comisión trabajará en mejorar las condiciones de exención frente al Mecanismo de Ajuste en Frontera de Carbono y la incineración de residuos.

Geopolítica y control fronterizo

La nueva directriz de Bruselas subraya la necesidad de reforzar la preparación de estos territorios ante choques externos y amenazas de seguridad. El texto hace una mención específica al desafío de la inmigración y la gestión fronteriza. El reconocimiento de esta realidad obliga a desplegar medidas concretas que mejoren la resiliencia general de las islas ante la presión logística en sus fronteras.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que Canarias debe adquirir mayor peso dentro de la Unión Europea como zona de oportunidad, destacando sus fortalezas en áreas como el turismo, la investigación espacial y el estudio medioambiental.

Para el sector primario, la Comisión se compromete a mantener el respaldo a los fondos del programa Posei durante la negociación del próximo ciclo 2028-2034. La hoja de ruta europea plantea impulsar la competitividad de las RUP apoyando productos y sectores con un alto potencial. Entre ellos figuran la pesca, el turismo, la logística, el transporte aéreo y marítimo, y las energías renovables.

Vivienda e integración legislativa

La estrategia también pone el foco en el mercado inmobiliario, un factor que limita la movilidad de los trabajadores. El documento incluye una mención especial a la crisis de la vivienda en las regiones ultraperiféricas. Bruselas apoyará a las autoridades para movilizar inversiones, ampliar el alquiler e impulsar reformas que logren incrementar la oferta de inmuebles disponibles.

Finalmente, la Comisión Europea adquiere el compromiso de integrar las particularidades de las RUP desde las fases iniciales de los procesos regulatorios. El objetivo es avanzar en el pleno desarrollo del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) mediante un diálogo temprano. De esta manera, se evitará que las islas queden relegadas a meras correcciones a posteriori cuando se aprueban normativas que ya han dañado a su tejido productivo.