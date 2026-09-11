El podcast de emprendimiento que más crece en España tiene acento canario

Durante décadas, el análisis de la economía y la gestión corporativa quedó reservado a aulas académicas o a medios que, condicionados por una agenda intervencionista, tendían a criminalizar la figura del empresario, o apoyarla solo en tanto en cuanto les beneficiara. Sin embargo, la democratización del ecosistema digital ha quebrado ese monopolio. Hoy, quienes asumen el riesgo de crear riqueza tienen un canal directo con la sociedad. En este contexto de plena libertad de emisión surge La Impostura, el podcast sobre emprendimiento que lidera el crecimiento en redes sociales, impulsado desde Canarias.

Al frente de este fenómeno se encuentra el canario Arturo Hardisson, quien dirige el podcast y es la cara visible y Sergio Pérez, la mitad en la sombra del podcast, editor, productor y gestor a partes iguales. Hardisson, voz activa en el desarrollo del tejido productivo de las Islas, siendo el dueño de Real Bite, empresa de comida para perros, ha sabido capturar una necesidad latente en el mercado comunicativo: el público exige autenticidad, poder contactar directamente con el empresario, sin tratar de vender pureza o de tan solo mostrar los resultados, sino el sacrificio que ha supuesto. La audiencia demanda conocer la realidad de los mercados, el peso de los errores y el valor real del esfuerzo humano detrás de la cuenta de resultados.

La humanización del capital y el riesgo

El valor de sentar a un directivo durante más de una hora frente a un micrófono es incalculable. Históricamente, el emprendedor ha soportado el estigma tanto social como de una maquinaria burocrática y fiscal que penaliza su iniciativa. Frente a ese clima adverso, La Impostura actúa como un revulsivo cultural. Humaniza a la persona detrás del cargo, demostrando que antes de alcanzar el margen de beneficio hay un proceso. Las últimas entregas del programa reflejan la crudeza de esta ambición.

Por sus micrófonos acaban de pasar Eduardo Martín Cardona e Isaac Sánchez. Son perfiles distintos en la forma, pero idénticos en la asunción del riesgo. Martín Cardona disecciona el abismo de la alta dirección, siendo exdirector de Zara. Su testimonio esquiva las cifras frías y aterriza en el peso físico de tomar decisiones que marcan el rumbo de cientos de familias. Es el relato de la agilidad necesaria para sobrevivir y de la soledad de quien lleva el timón cuando el viento sopla en contra.

Isaac Sánchez expone al creador independiente. Su paso por el podcast muestra a quien construye un proyecto de la nada, en un mercado aburrido, que lleva siglos, y cómo si haces las cosas bien, le das una vuelta y consigues trabajar suficiente, puedes conseguir un gran éxito. En estos episodios solo hay individuos intentando levantar proyectos de espaldas al conformismo.

El acierto de La Impostura radica en su pulso humano. Durante décadas, la figura del empresario o directivo se ha perfilado como un ente distante, casi de forma caricaturista. Hardisson rompe ese cristal. Pone sobre la mesa el insomnio, el ahorro comprometido y la angustia de fallar. Enseña a la audiencia que antes del éxito visible hay años de tragar polvo, derribando el mito de que la riqueza brota por arte de magia o concesión administrativa.

Canarias, epicentro del debate empresarial

Resulta clave que este espacio de libertad económica se impulse desde el Archipiélago. Canarias enfrenta retos estructurales severos, marcados por dependencias crónicas y un peso excesivo del sector público. Ante este escenario, promover el reconocimiento de la iniciativa privada es una urgencia vital. Fomentar el modelo del emprendedor audaz frente al conformismo subvencionado es el verdadero antídoto contra el inmovilismo de las islas, y llega mucho más cuando lo escuchamos con nuestro acento.

El despegue exponencial de La Impostura en plataformas de difusión global evidencia que la audiencia está ávida de referentes sólidos. Hardisson ha configurado un terreno neutral donde el éxito financiero no tiene que pedir disculpas, sino que se explica como la consecuencia lógica de servir bien a los consumidores, de cubrir los anhelos, de hacer un bien a la sociedad. La riqueza, como demuestran sus episodios, no es un pastel estático que se reparte, sino una tarta que crece cuando hay talento operando en libertad.

El formato podcast ha dejado de ser una simple herramienta de relaciones públicas para los CEO. Se ha erigido como una trinchera en la batalla de las ideas. Al dar voz a quienes arriesgan su capital, este proyecto canario desmonta el relato anticapitalista y dignifica la función social del empresario. Que el debate más fresco y riguroso sobre la gestión empresarial nazca en nuestras costas es una señal de esperanza para el desarrollo de un tejido productivo más fuerte, libre e independiente.