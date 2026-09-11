El PSOE acusa a Clavijo y Betancort de "dejar fuera" de las ayudas al alquiler a Lanzarote

El PSOE de Lanzarote ha denunciado que la negativa del Gobierno de Canarias a declarar zonas de mercado residencial tensionado deja a la isla fuera de las nuevas ayudas estatales dotadas de 90 millones de euros destinados precisamente a los territorios donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un grave problema para la población, ha criticado el partido en nota de prensa.

La secretaria general del PSOE de Lanzarote y Diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha señalado directamente al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, por "dar la espalda a una realidad que conocen perfectamente y que sufren cada día miles de personas en Lanzarote".

"Mientras Clavijo y Betancort se niegan a declarar zonas tensionadas, en Lanzarote tenemos alquileres que superan con facilidad los 1.000 euros y una parte importante de la oferta disponible se mueve ya entre los 1.100 y los 1.800 euros mensuales. Tenemos familias que se ven obligadas a compartir vivienda, trabajadores que alquilan una habitación porque no pueden afrontar una casa completa y jóvenes que, aun teniendo empleo, no pueden emanciparse", ha denunciado Corujo.

La dirigente socialista ha advertido que esta situación "ya no afecta únicamente a personas con pocos recursos". "Estamos hablando de familias con dos salarios que tienen enormes dificultades para pagar una vivienda, de profesionales que llegan a Lanzarote y no encuentran dónde vivir y de personas nacidas aquí que empiezan a plantearse marcharse porque su propia isla se ha vuelto inaccesible para ellas", ha afirmado.

El Gobierno de España ha planteado destinar 90 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, unos recursos destinados a incrementar la oferta de vivienda asequible, promover y construir vivienda pública, rehabilitar inmuebles y reforzar las ayudas contempladas en el Plan Estatal de Vivienda.

Estos fondos beneficiarán a territorios de Cataluña, Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias, que sí han utilizado los instrumentos previstos en la Ley estatal de Vivienda. Canarias queda fuera porque el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo continúa negándose a declarar zonas tensionadas. "Lo más grave es que Lanzarote cumple sobradamente con una realidad que exige actuar.", ha señalado Corujo.

Más de un 110 % de aumento de la vivienda vacacional

El PSOE de Lanzarote considera además que los gobiernos de Fernando Clavijo y Oswaldo Betancort tienen una responsabilidad directa en el empeoramiento de la situación habitacional de la isla durante esta legislatura.

Corujo ha recordado que desde el inicio del actual mandato el número de viviendas vacacionales registradas en Lanzarote pasó de alrededor de 5.200 en junio de 2023 a más de 11.000, lo que representa un crecimiento superior al 110 %.

"El Gobierno de Clavijo anunció una ley para regular la vivienda vacacional sin establecer previamente una moratoria que frenara nuevas altas. El resultado fue un enorme efecto llamada: miles de viviendas se incorporaron al alquiler vacacional antes de que entrara en vigor la nueva regulación. Y Lanzarote ha sido una de las islas que más duramente ha sufrido las consecuencias", ha señalado Corujo.

"Clavijo no solo se ha negado a utilizar la Ley de Vivienda para intentar contener los precios en las zonas más castigadas, sino que su gestión de la vivienda vacacional provocó una carrera para registrar nuevas VV. Después de provocar ese efecto llamada, ahora vuelve a renunciar a una herramienta que permitiría que Lanzarote recibiera más recursos para vivienda. Es una irresponsabilidad", ha afirmado.

Corujo también ha cuestionado la posición de Oswaldo Betancort, al que acusa de "defender los intereses de su partido antes que los intereses de Lanzarote". "Oswaldo Betancort debería estar exigiendo a Clavijo la declaración de zonas tensionadas para Lanzarote y reclamando todos los recursos posibles para afrontar la emergencia habitacional. Sin embargo, prefiere mirar hacia otro lado mientras la isla pierde oportunidades y financiación", ha añadido.

El PSOE recuerda que la situación del mercado residencial lanzaroteño se ha deteriorado hasta el punto de que una gran parte de las viviendas ofertadas en alquiler se destinan únicamente a temporadas, reduciendo todavía más las posibilidades de encontrar un hogar estable.

"Hay personas saltando de una vivienda a otra cada pocos meses porque solo encuentran alquileres temporales. Hay familias compartiendo casas porque solas no pueden asumir 1.200 o 1.500 euros al mes. Hay trabajadores que dedican buena parte de su salario únicamente a poder tener un techo. Esa es la Lanzarote real que Clavijo y Betancort se niegan a reconocer", ha subrayado Corujo.

La secretaria general socialista ha concluido reclamando al Gobierno de Canarias que abandone su negativa a aplicar los instrumentos de la Ley de Vivienda y permita que Lanzarote pueda beneficiarse de las medidas y recursos destinados a los territorios con mayores dificultades de acceso a una vivienda.

"Cada vez que Clavijo se niega a declarar zonas tensionadas no está castigando al Gobierno de España ni al PSOE. Está perjudicando a la gente de Lanzarote. Está dejando fuera de ayudas y herramientas a quienes pagan 1.200 euros de alquiler, a quienes comparten vivienda porque no pueden asumirla solos y a quienes están siendo expulsados de su propia isla. Y Oswaldo Betancort no puede seguir siendo cómplice con su silencio", ha concluido Corujo.