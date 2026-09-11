La creación de empresas en Canarias cae a contracorriente del país

La iniciativa privada en las Islas da muestras de agotamiento. Detrás de las grandes cifras macroeconómicas, el motor real de la economía, la creación de tejido empresarial, se resiente. Durante el mes de julio, el archipiélago registró la constitución de 422 nuevas sociedades mercantiles, un dato que confirma una caída del 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos, actualizados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), dibujan un panorama donde el esfuerzo por generar riqueza choca contra la realidad del territorio.

A contracorriente del país

La estadística regional contrasta con la inercia del resto del país. Mientras el dinamismo empresarial se frena en el ámbito local, la media nacional experimentó un crecimiento del 2,3%. Canarias camina en sentido inverso a la tendencia general de España a la hora de levantar la persiana de nuevos negocios.

Sin embargo, el capital resiste. Aunque el número de emprendedores que formalizan una empresa es menor, los proyectos que ven la luz nacen con una mayor estructura financiera. El capital suscrito para fundar estas compañías se disparó un 55%, pasando de los 5.698 millones de euros registrados en julio de 2025 a los 8.809 millones de euros actuales. Quienes deciden arriesgar su patrimonio en las Islas lo hacen ahora inyectando más fondos para asegurar la viabilidad inicial.

Fractura provincial

La radiografía del Istac revela una economía a dos velocidades que divide al archipiélago. Santa Cruz de Tenerife asume el empuje de la iniciativa privada. La provincia occidental logró registrar 242 nuevas sociedades, lo que se traduce en un incremento del 10% interanual.

El contrapeso negativo lo aporta Las Palmas. La provincia oriental lastra el balance autonómico tras registrar solo 180 aperturas, firmando un desplome del 16,7% frente a las cifras de hace un año.

El modelo elegido por los inversores sigue un patrón único: la totalidad de estas nuevas firmas nacieron bajo la estructura de la sociedad de responsabilidad limitada. Paralelamente, el tejido ya consolidado busca adaptarse al entorno, con 88 sociedades que ejecutaron una ampliación de capital en pleno ecuador del año para sostener sus operaciones o explorar vías de expansión.