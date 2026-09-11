La fiscalía activa las alarmas en Canarias por una llegada masiva de menores sin apoyo del Estado

La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio 2025 ha propinado un duro golpe a la gestión migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El documento judicial confirma una "llegada masiva" de menores extranjeros no acompañados, con las Islas Canarias y Ceuta como los epicentros de la crisis, situación que obligó a declarar a ambos territorios en estado de contingencia migratoria. Pese a que el informe registra un descenso en las cifras globales de entradas irregulares con 17.990 personas en 2025 frente a las 24.902 del año anterior, el Ministerio Público enfatiza que las dimensiones del flujo continúan siendo "muy importantes" y advierte de que la red asistencial está al límite debido al desamparo y la falta de respaldo financiero y logístico por parte de la Administración central.

Casi cuatro mil pruebas de edad atrapadas en el atasco de Interior

Uno de los datos más demoledores que revelan la negligencia del Ministerio del Interior es el colapso sistemático en la determinación de la edad de los migrantes indocumentados. Durante el pasado ejercicio se incoaron 7.999 expedientes de filiación, pero la incapacidad del Estado para gestionar estos trámites provocó que 3.904 procedimientos quedaran totalmente atascados y pendientes de resolución al cierre del año. La propia Fiscalía atribuye este retraso estructural a una escandalosa "falta de medios personales y materiales" que depende en exclusiva de las competencias estatales. Esta parálisis administrativa no solo retrasa la identificación, sino que traslada indebidamente a los recursos autonómicos la carga de mantener e internar a adultos junto a menores.

Peligro de macrocentros e impunidad para la delincuencia organizada

El desinterés de Moncloa por dotar de infraestructuras adecuadas a la frontera sur amenaza con deteriorar de forma irreversible la red de protección. El informe de la Fiscalía advierte expresamente sobre el riesgo inminente de terminar recurriendo a la creación de macrocentros con una elevada concentración de plazas, un modelo asistencial que destruye la atención individualizada, entorpece el seguimiento educativo y perjudica la integración de los menores en la sociedad. Paralelamente, el órgano judicial alerta de la dimensión delictiva del fenómeno, subrayando que las investigaciones por inmigración ilegal son cada vez más complejas por su estrecha conexión con las mafias de la delincuencia organizada transnacional, una amenaza que el Estado no está combatiendo con la contundencia ni el despliegue policial necesario.

Hacinamiento en Canarias y desamparo en materia de salud mental

La falta de medios asignados por el Gobierno central se traslada de lleno a la supervisión de los propios centros de acogida. Pese a que los expedientes relacionados con las inspecciones del Ministerio Público aumentaron un 7,4% respecto a 2024, en provincias especialmente sobrecargadas como Las Palmas y Tenerife la reducida plantilla de fiscales se ve obligada a compatibilizar las visitas presenciales con supervisiones telemáticas para poder abarcar la ingente cantidad de instalaciones existentes. A este escenario se suma la preocupante ausencia de centros específicos para menores con problemas de conducta, lo que fuerza a convivir a jóvenes con comportamientos disruptivos con aquellos que se encuentran en pleno proceso de integración. Ante esta grave carencia, la Fiscalía exige un refuerzo urgente de los programas de salud mental y atención ambulatoria, dejando en evidencia las vergonzosas deficiencias de la política migratoria del Gobierno central.