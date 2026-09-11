La TF-5 entre Icod y El Tanque recuperará la circulación este viernes tras dos semanas de obras

El Cabildo de Tenerife ultima los trabajos de rehabilitación del firme de la TF-5 entre Icod de los Vinos y El Tanque y prevé restablecer la circulación este viernes por la noche, una vez concluyan las últimas actuaciones previstas.

Las obras, que comenzaron el pasado 30 de agosto, han permitido intervenir sobre unos 11 kilómetros de carretera y renovar aproximadamente 60.000 metros cuadrados de firme. La actuación busca mejorar las condiciones de circulación y, especialmente, la seguridad de los conductores.

Durante estas dos semanas, la carretera ha permanecido cerrada al tráfico en diferentes fases de los trabajos, lo que ha obligado a establecer desvíos y utilizar como principales alternativas las carreteras TF-42 y TF-82.

Una capa para mejorar la adherencia

La actuación ha incluido trabajos de fresado, rehabilitación y regularización del firme antes de aplicar una capa de microaglomerado en frío de unos cinco milímetros de espesor.

Este tratamiento permite renovar la superficie de la carretera y mejorar la adherencia de los vehículos a la calzada, además de contribuir a prolongar la vida útil del firme.

Precisamente, las características del material utilizado han condicionado el desarrollo de los trabajos. La aplicación del microaglomerado requiere unas condiciones ambientales determinadas para garantizar su correcta colocación y consolidación, por lo que durante esta fase fue necesario mantener el cierre de la vía también durante el día.

El consejero de Carreteras del Cabildo, Dámaso Arteaga, ha señalado que la actuación permite "mejorar de forma notable las condiciones del firme" y, especialmente, su adherencia y seguridad.

Si los trabajos terminan conforme a la planificación prevista, la circulación quedará restablecida este viernes por la noche.

Arteaga ha agradecido la "paciencia y comprensión" de los conductores y vecinos afectados por las obras y ha defendido que las molestias eran necesarias para poder actuar de manera integral sobre un tramo amplio de la carretera.

Más actuaciones en el noroeste

El Cabildo sitúa esta intervención dentro de su estrategia para mejorar progresivamente las carreteras del noroeste de Tenerife.

La Corporación insular ya ha actuado recientemente en el tramo central de El Tanque y mantiene en tramitación otros proyectos de mayor alcance para continuar interviniendo en el eje que conecta Icod de los Vinos con Santiago del Teide.

Arteaga ha señalado que se trata de una carretera "fundamental para las comunicaciones entre el norte y el sur de Tenerife" y ha asegurado que el objetivo es continuar con nuevas actuaciones para mejorar sus condiciones de seguridad.