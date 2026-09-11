La Universidad de La Laguna advierte al Gobierno canario de su riesgo de subsistencia

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha advertido este viernes de que las dos universidades públicas de Canarias afrontan un "serio peligro a medio plazo" si el Gobierno autonómico no mejora el marco económico que las sostiene.

García ha lanzado este mensaje durante el acto oficial de apertura del nuevo curso, en el que ha puesto el foco en la diferencia entre el rendimiento de la institución y los recursos que recibe. La ULL ocupa el decimosexto puesto nacional en el listado de Shanghái, pero baja hasta el puesto 31 cuando se analiza su financiación.

"La eficiencia tiene un límite", ha señalado el rector, que considera insuficiente confiar el futuro de las universidades públicas en una gestión basada en los mínimos recursos.

Más financiación para las universidades

El rector ha defendido que este es un momento clave para revisar y mejorar de forma sensible las partidas que reciben las dos universidades públicas del Ejecutivo autonómico, incluidos los Consejos Sociales. A su juicio, mantener a las instituciones con recursos mínimos limita su capacidad para investigar y retener talento investigador.

La propuesta planteada por el Gobierno de Canarias contempla aportar 45 millones de euros adicionales hasta 2030. La medida supondría un incremento del 16% y elevaría la financiación hasta rozar los 1.250 millones de euros.

La comunidad académica estudiará ahora el texto junto con la representación sindical. García confía en que este proceso permita alcanzar un pacto social que implique también a los partidos políticos y a la sociedad civil.

El rector ha pedido además que la financiación de las universidades quede fuera de la próxima contienda electoral y que el consenso se alcance antes.

La universidad frente a la desinformación

Durante su intervención, García también ha reivindicado el papel de las universidades como garantes de la verdad frente a los "hechos alternativos" en una época marcada por la desinformación. En este contexto, ha citado como realidades constatadas por el rigor académico cuestiones como los efectos del cambio climático, los flujos migratorios y la violencia contra las mujeres.

El rector ha repasado asimismo algunos de los principales avances de la institución en el ámbito educativo y ha adelantado parte de las iniciativas previstas con motivo del primer centenario del centro ininterrumpido en 2027.

Entre ellas se encuentran nuevas titulaciones, como el doble grado en Náutica, y el futuro programa de doctorado en Economía. También se prepara un catálogo de másteres interuniversitarios en áreas consideradas estratégicas para Canarias, entre ellas la vulcanología y el sector aeroespacial.