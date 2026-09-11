Los universitarios canarios toman el Parlamento para simular el debate europeo

El Salón de Plenos del Parlamento de Canarias ha cambiado este viernes a sus señorías por un perfil distinto. Desde primera hora, decenas de estudiantes universitarios canarios ocupan los escaños para celebrar la quinta edición del SIPEU, la Simulación del Parlamento Europeo. Una iniciativa que acerca a las nuevas generaciones a los entresijos de las instituciones comunitarias.

El peso de las decisiones europeas

Lejos de quedarse en un mero ejercicio teórico, la jornada obliga a los jóvenes a enfrentarse a la realidad de la toma de decisiones. Asumiendo el rol de representantes europeos, los estudiantes trabajan en distintas comisiones para reproducir el proceso legislativo de Bruselas. Es una primera toma de contacto con la densa maquinaria administrativa que, a miles de kilómetros, regula y condiciona el día a día del archipiélago.

El debate no esquiva los asuntos centrales. Sobre la mesa hay carpetas clave para el desarrollo regional, con especial atención a los asuntos económicos y monetarios. En este espacio, los universitarios analizan cómo el marco normativo europeo impacta en el tejido productivo de las islas, en la creación de riqueza y en el margen de maniobra de la iniciativa privada.

Libertades y seguridad en juego

Más allá de la economía, el foro profundiza en políticas de seguridad, justicia y libertades civiles. Los participantes exploran los límites de la intervención institucional y la protección de los derechos individuales frente a los retos políticos de la Unión.

El SIPEU cuenta con el respaldo del propio Parlamento Europeo. El objetivo último es que los futuros profesionales de las islas dominen los mecanismos de la Unión, fomenten el debate público y desarrollen un criterio propio sobre las políticas que marcarán el horizonte normativo y económico de Canarias.