Sánchez da la espalda a Canarias y rechaza pactar la defensa de sus fondos en la UE

El Gobierno de Canarias ha desplegado una intensa ofensiva política y técnica ante las instituciones europeas para garantizar que las singularidades de las regiones ultraperiféricas (RUP) queden protegidas en el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Frente al liderazgo ejercido por el Ejecutivo autonómico para blindar los recursos del archipiélago, contrasta la falta de apoyo y la nula coordinación de la Administración Central, que ha dejado a las islas desamparadas en un momento crucial de la negociación presupuestaria en Bruselas.

Tres frentes estratégicos de negociación institucional

Para defender el estatus insular, el Ejecutivo autonómico ha centrado sus actuaciones en tres frentes fundamentales. Por un lado, mantiene una presencia activa en el Comité Europeo de las Regiones y en la Conferencia de Presidentes de las RUP. Por otro, canaliza sus demandas directamente ante la Comisión Europea, tanto a través de la unidad específica para las RUP como en contactos al máximo nivel con el vicepresidente ejecutivo responsable de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto. El tercer ámbito de actuación se concentra en las dos instituciones con capacidad decisoria sobre la arquitectura normativa y presupuestaria de la UE: el Consejo, donde están representados los 27 Estados miembros, y el Parlamento Europeo.

Blindaje de 7.300 millones para el campo y fondos de cohesión

El trabajo desarrollado por Canarias busca traducir el reconocimiento político en garantías financieras concretas. Entre los objetivos irrenunciables se encuentra preservar el programa Posei de ayudas agrícolas como un instrumento específico, protegido y diferenciado de los planes nacionales y regionales, evitando que termine diluido en otros fondos de gestión estatal. En este debate clave se plantea una ficha de 7.300 millones de euros vinculada a este sector. Asimismo, la prioridad autonómica pasa por mantener la especificidad de las RUP en el Feder y en el Fondo Social Europeo, dos herramientas esenciales para compensar las desventajas estructurales de la lejanía, la fragmentación territorial y la condición ultraperiférica.

El plantón del Gobierno de España a las regiones ultraperiféricas

A pesar de la trascendencia de esta negociación, el auxilio de la Administración Central ha sido inexistente. El Parlamento de Canarias aprobó el pasado 23 de enero por amplísima mayoría una comunicación oficial que fijaba la postura unitaria de las islas ante Europa, la cual fue remitida formalmente al Gobierno de España. Entre las peticiones figuraba la celebración de una reunión extraordinaria entre España, Francia y Portugal junto a los presidentes de las nueve regiones ultraperiféricas. Pese a que el presidente Fernando Clavijo y Pedro Sánchez intercambiaron distintas comunicaciones para impulsar la cita, la reunión nunca llegó a celebrarse debido a la pasividad del Gobierno Central.

España rechaza firmar el documento de apoyo a las RUP

El distanciamiento del Ejecutivo central con los intereses canarios tuvo su episodio más grave tras el encuentro del pasado 12 de junio entre los secretarios de Estado de Asuntos Europeos de los tres países. De dicha conferencia surgió una declaración conjunta respaldada por las nueve regiones ultraperiféricas, pero el Gobierno de Canarias subraya que España no firmó ese documento. Esta ausencia de una posición coordinada con el Estado constituye uno de los mayores puntos débiles de la negociación de cara a las decisiones finales del Consejo. Ante esta situación, Canarias advierte de que los anuncios de Bruselas siguen siendo meras declaraciones de intenciones y exige convertir el discurso político en dinero, reglas y garantías reales.