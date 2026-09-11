Santa Cruz despide el verano este sábado con música, gastronomía y ambiente caribeño en la Alameda

La primera edición del Mojitos Vacilón Fest se celebrará este sábado, 12 de septiembre, de 12:00 a 23:00 horas con música en directo, baile, gastronomía y actividades para todos los públicos.

La Alameda del Duque de Santa Elena será el escenario de esta nueva propuesta de ocio que llevará al centro de Santa Cruz de Tenerife parte del ambiente de la playa y de los ritmos caribeños. La organización prevé reunir entre 3.500 y 5.000 personas durante la jornada.

El festival contará con actuaciones de Calle Obispo, Aradance y la DJ Sistah Vibes, además de la participación de El Caracol, el popular kiosco de la Playa de Las Teresitas. También habrá clases de baile, intervenciones sorpresa y actividades para diferentes edades.

Música, comida y actividades durante todo el día

La programación arrancará a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 23:00. La propuesta musical combinará música popular canaria, ritmos caribeños, reggae, soul y otros sonidos del mundo.

La gastronomía tendrá también un espacio destacado con Lucky Helado, Restaurante Manglar, Caña y Ron, Punto en Boca, Doggys Street Food, Americo Truck y Ceviboom, entre otras propuestas.

El festival contará además con una zona infantil y actividades pensadas para disfrutar en familia, en pareja o con amigos.

Los comercios del centro también participan

El evento incorporará un espacio específico para el comercio de proximidad. Varios establecimientos de Zona Centro de Santa Cruz participarán con puestos en los que podrán mostrar y vender sus productos.

Entre los comercios participantes estarán Musgo Natural Deco, Palo Santo, Alpargatas El Toscal, Sal y Lava, Ama Essentials y Epiphany.

El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias han destacado el impacto que la celebración puede tener en la actividad comercial y hostelera del centro. El evento también generará empleo temporal vinculado al montaje, la seguridad, la limpieza, los servicios técnicos y la animación.

El Mojitos Vacilón Fest nace con la intención de convertirse en una cita anual en Santa Cruz y cerrar el verano con una jornada de música, gastronomía, baile y ocio en pleno centro de la capital.