Alzhéimer y salud cerebral: qué podemos hacer para reducir el riesgo.

La genética puede aumentar la predisposición a desarrollar alzhéimer, pero no determina necesariamente que la enfermedad vaya a aparecer. Frente a los factores que no podemos controlar, existen otros sobre los que sí podemos actuar para cuidar la salud cerebral y reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra el próximo 21 de septiembre, Valeria Medina, neuropsicóloga de NeuronUP, pone el foco en aquellos hábitos que pueden incorporarse a la vida cotidiana y en cómo la estimulación cognitiva puede ayudar a las personas que ya presentan la enfermedad.

La especialista insiste en una idea importante: no existe una combinación de hábitos que garantice que una persona no vaya a desarrollar alzhéimer. La edad, la genética y otros procesos biológicos tienen un peso relevante y no pueden modificarse.

Sin embargo, esto no significa que el estilo de vida sea irrelevante. "Sí podemos actuar sobre determinados factores para reducir la probabilidad de deterioro cognitivo y cuidar mejor nuestra salud cerebral", explica Medina.

Tres hábitos para cuidar el cerebro

Entre los factores modificables se encuentran la actividad física, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, el aislamiento social y la pérdida auditiva o visual que no haya sido tratada.

La genética y la historia familiar, en cambio, forman parte de los factores que no pueden modificarse. Tener una predisposición genética puede incrementar la probabilidad de desarrollar la enfermedad, pero no significa necesariamente que vaya a aparecer.

Por eso, Medina recomienda actuar sobre aquello que sí está en nuestras manos y resume el cuidado de la salud cerebral en tres hábitos cotidianos.

El primero es mantenerse físicamente activo, combinando ejercicio aeróbico y fuerza y reduciendo el tiempo que se pasa sentado o inactivo.

El segundo consiste en mantener una estimulación cognitiva habitual. Leer, aprender cosas nuevas, practicar un idioma, tocar un instrumento o resolver problemas son algunas de las actividades que obligan al cerebro a enfrentarse a nuevos retos.

El tercero es cuidar las relaciones sociales. Conversar, compartir actividades y mantener vínculos significativos ayuda a evitar el aislamiento social.

Estos hábitos no garantizan que una persona no vaya a desarrollar alzhéimer, pero forman parte de un estilo de vida relacionado con una mejor salud cerebral y con una menor probabilidad de deterioro cognitivo y demencia.

Los recuerdos recientes son especialmente vulnerables

El alzhéimer tampoco afecta de la misma manera a todos los tipos de memoria. Una de las funciones que suele presentar dificultades en las primeras etapas es la memoria episódica, encargada de almacenar acontecimientos personales y experiencias recientes.

Por eso, una persona con alzhéimer puede recordar con detalle algo que ocurrió hace décadas y, al mismo tiempo, no recordar qué ha desayunado esa misma mañana o repetir una pregunta pocos minutos después.

La explicación está en cómo se forman y consolidan los recuerdos. Una experiencia reciente todavía tiene que ser atendida, procesada y consolidada para convertirse en un recuerdo estable. Los recuerdos más antiguos, en cambio, llevan décadas consolidándose y relacionándose con otras experiencias.

En algunos casos, por tanto, no se trata únicamente de que una información que estaba almacenada haya sido olvidada, sino de que esa información no llegó a consolidarse correctamente.

Estimular el cerebro sin perder de vista la autonomía

En las personas que ya tienen alzhéimer, la estimulación cognitiva puede contribuir a mantener determinadas capacidades, favorecer la autonomía y facilitar que continúen participando en actividades significativas.

No obstante, no detiene la neurodegeneración ni permite recuperar las funciones cognitivas que ya se han visto afectadas.

Además, estimular cognitivamente no significa limitarse a realizar ejercicios específicos. Actividades cotidianas como cocinar, conversar, escuchar música, ordenar fotografías, cantar canciones conocidas, cuidar plantas o realizar tareas familiares pueden trabajar al mismo tiempo la atención, el lenguaje, la memoria, las habilidades procedimentales y las emociones.

"El objetivo no es únicamente entrenar una memoria que presenta dificultades, sino ayudar a la persona a mantener su autonomía y seguir realizando sus actividades cotidianas con la mejor calidad de vida posible", concluye Medina.

Desde NeuronUP recuerdan además que el cuidado de la salud cerebral no tiene una edad límite. Aunque lo recomendable es incorporar hábitos saludables desde etapas tempranas y mantenerlos a lo largo de la vida, empezar a actuar a los 60, 70 u 80 años también puede ser relevante.

La recomendación pasa, por tanto, por mantenerse activo física, cognitiva y socialmente y desconfiar de las soluciones que presentan un único alimento, suplemento o actividad como una fórmula para prevenir el alzhéimer. La salud cerebral es más compleja y requiere un enfoque global.