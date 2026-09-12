El parque que sustituye al antiguo aparcamiento junto al Poema del Mar alcanza el 90% de ejecución

El antiguo aparcamiento de Sagulpa situado en el entorno del Muelle de Sanapú, junto al Poema del Mar, está dando paso a un nuevo parque urbano en la entrada sur del Puerto de Las Palmas. La primera fase de las obras alcanza ya el 90% de ejecución, y la Autoridad Portuaria prevé concluir los trabajos a lo largo de septiembre.

La actuación ocupa 11.528 metros cuadrados en la Avenida de los Consignatarios y recupera para uso público unos terrenos que hasta mayo de 2025 estaban ocupados por el aparcamiento municipal. La retirada de esta instalación permitió liberar el suelo necesario para iniciar el proyecto.

El espacio contará con césped transitable, árboles, arbustos y plantas de flor, además de una zona de juegos infantiles y otra destinada a calistenia y ejercicio al aire libre. El diseño incorpora también áreas de sombra y descanso y recorridos que podrán utilizar peatones, bicicletas, patinetes, patines y monopatines.

Del asfalto a las zonas verdes

El aparcamiento de Sanapú había abierto a finales de 2016 con 300 plazas y una superficie de unos 8.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento lo construyó entonces precisamente junto al que todavía era el futuro acuario Poema del Mar. Casi una década después, esos terrenos forman parte de la transformación del frente portuario.

Las obras de esta primera fase comenzaron tras la firma del acta de replanteo el pasado 8 de enero y cuentan con un presupuesto de 956.693 euros. Durante los primeros meses se retiraron edificaciones, cimentaciones, asfaltado y otros elementos del antiguo aparcamiento para preparar las futuras áreas ajardinadas y las canalizaciones de alumbrado y riego.

La intervención se desarrolla además en uno de los principales accesos turísticos de la capital, en las proximidades de Santa Catalina y del Poema del Mar. En ese mismo entorno continúa pendiente la rehabilitación de la réplica de La Niña III, que lleva más de tres años afectada por el incendio sufrido en 2023.

Un proyecto que llegará hasta Plaza de Canarias

La zona que está a punto de terminar constituye únicamente la primera parte del proyecto. La Autoridad Portuaria plantea incorporar posteriormente otros 28.500 metros cuadrados hasta alcanzar la rotonda de acceso al Poema del Mar y, en una última fase, sumar otros 12.000 metros cuadrados hasta Plaza de Canarias.

Si se completan todas las fases previstas, el parque alcanzará una superficie total de 52.000 metros cuadrados. La Autoridad Portuaria plantea además instalar elementos vinculados a la actividad portuaria para que parte del recorrido funcione como un museo al aire libre.

El Poema del Mar, uno de los principales equipamientos de este entorno, fue reconocido este año junto a Loro Parque y Siam Park con el distintivo Soy Canary Green por su gestión ambiental.

Por ahora, la fecha concreta de apertura de esta primera zona no ha sido anunciada. La previsión oficial se limita a situar la finalización de las obras a lo largo de septiembre.