Fallece un buceador en la costa de Radazul en la isla de Tenerife

Un varón ha fallecido este sábado tras sufrir un grave incidente mientras practicaba submarinismo en la zona de Radazul, situada en el municipio tinerfeño de El Rosario. El suceso obligó a un rápido y amplio despliegue de los diferentes recursos de seguridad y emergencias en la isla, aunque finalmente no fue posible salvar la vida de la víctima.

Según la información facilitada por los cauces oficiales, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias recibió una alerta ciudadana en torno a las 10:34 horas de la mañana. En dicha llamada se informaba de que una persona que se encontraba en el agua estaba experimentando serios apuros cerca de la costa, motivo por el cual se activaron de inmediato los protocolos de rescate establecidos para estos casos.

Ante la evidente urgencia y la gravedad de la situación reportada por los testigos, el afectado fue rescatado del mar y trasladado con la mayor celeridad posible a puerto a bordo de una embarcación. Durante este crítico traslado, se comprobó que el hombre había entrado en parada cardiorrespiratoria, lo que exigía una intervención médica de máxima prioridad nada más tocar tierra firme.

A su llegada a las instalaciones portuarias, el personal médico del Servicio de Urgencias Canario estaba preparado para asistir a la víctima. Los facultativos le practicaron de forma ininterrumpida diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar, tanto básicas como avanzadas. Sin embargo, a pesar de los enormes esfuerzos realizados por los profesionales sanitarios durante un tiempo prolongado, no obtuvieron resultado favorable y únicamente pudieron confirmar el deceso en el mismo lugar de los hechos.

El operativo de respuesta integró a diversos cuerpos para garantizar la eficacia de la intervención y asegurar el perímetro. Para la resolución del incidente se movilizó a efectivos de Salvamento Marítimo y del servicio de Salvamento de Playas, que prestaron apoyo en las labores iniciales, así como a patrullas de la Policía Local y agentes de la Guardia Civil, quienes se encargaron de custodiar la zona.

Cabe destacar que esta franja del litoral es uno de los puntos más conocidos y frecuentados por los aficionados a las actividades subacuáticas en el archipiélago. Las excelentes condiciones de visibilidad y la profundidad de sus aguas atraen a numerosos deportistas durante todo el año, lo que obliga a mantener un nivel de alerta constante por parte de los servicios de socorrismo marítimo.

Tras la confirmación del fallecimiento, las fuerzas de seguridad han asumido la investigación del suceso para esclarecer las causas exactas que provocaron la emergencia en el agua. Como es preceptivo, la autoridad judicial ordenará el levantamiento del cadáver y la realización de las diligencias correspondientes, incluyendo la pertinente autopsia médica, que determinará de manera concluyente los motivos del fatal incidente en las costas canarias.