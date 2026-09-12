Pactar con la izquierda demuestra que la permanencia vale más que los principios

Buscar estabilidad institucional y mantener vías de diálogo son herramientas legítimas dentro de cualquier sistema parlamentario. Sin embargo, el problema aparece cuando esa disposición al entendimiento se convierte en la excusa perfecta para cambiar de posición según conviene. En las elecciones de 2023, Clavijo llegó al Ejecutivo prometiendo un cambio tras un mandato de la izquierda que dejó a las islas en negativo, principalmente con los servicios públicos tocados. Sin embargo, aprovechar la festividad de Teror para apelar al "pragmatismo" y abrir de nuevo la puerta al PSOE no refleja madurez institucional. Suena más bien a una maniobra calculada para garantizar la permanencia en la presidencia, sacrificando el mandato de cambio de los votantes a cambio de no perder el sillón.

La excusa de la migración y la verdadera prioridad de las islas

El Ejecutivo autonómico justifica su acercamiento al PSOE presumiendo de pactos para gestionar la llegada de menores migrantes, destacando que se ha atendido a 2.500 jóvenes frente a los 6.500 previstos sin consenso. Si bien buscar soluciones es urgente, este argumento pasa por alto una realidad aplastante: el colapso de los centros insulares y la parálisis en los repartos a la península son consecuencia de la inacción de Moncloa. La prioridad de cualquier gobierno debe ser defender los intereses de las islas y de los canarios por encima de todo, algo que el PSOE jamás ha defendido al anteponer siempre obedecer las órdenes de Pedro Sánchez y las necesidades de Madrid al bienestar del archipiélago.

Mirar a Madrid para desviar la atención de la gestión propia

Hablar de la inestabilidad en las Cortes Generales o señalar los malos datos del informe PISA a nivel estatal sirve para proyectar un perfil moderado, pero también para desviar el foco de lo que ocurre dentro de casa. Criticar los problemas de la política nacional resulta cómodo, pero no resuelve las asignaturas pendientes que dependen directamente de la comunidad autónoma. Es lógico que un presidente autonómico opine sobre la actualidad de Madrid, es tan inevitable como necesario en la política estatal, pero la prioridad del Ejecutivo regional debe ser mantener el ritmo en la gestión de los asuntos que importan de verdad a las islas y sobre todo reforzar la voz del archipiélago.

Exigir firmeza ante el Gobierno central mientras se le entregan las instituciones

Existe una contradicción evidente entre mantener un discurso duro contra Pedro Sánchez y ofrecerle la mano al PSOE para gobernar en Canarias. No es coherente denunciar el abandono financiero del Estado o la falta de peso de las islas en decisiones clave como los aeropuertos y, al mismo tiempo, ofrecer la gobernabilidad a los mismos que ejecutan ese olvido. La defensa del archipiélago debe ser la prioridad de cualquier político y eso exige mantener la firmeza y la palabra dada, no entregar la gestión de las islas a quien ha demostrado reiteradamente que las prioridades de los canarios jamás han importado y ocupan el último lugar de su agenda.