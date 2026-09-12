Tellado acusa en Fuerteventura al Gobierno de actuar con "negligencia dolosa" ante la crisis migratoria de Ceuta

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con "negligencia dolosa" ante la crisis migratoria de Ceuta y ha advertido de que una situación similar podría repetirse en Canarias.

Tellado realizó estas declaraciones en Fuerteventura, donde centró buena parte de su intervención en la gestión del Ejecutivo ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta y en la relación con Marruecos.

El dirigente popular ha sostenido que el Gobierno fue avisado previamente del riesgo de una entrada masiva y que, pese a ello, no actuó para evitarla. En su opinión, el Ejecutivo conocía tanto la posibilidad de la llegada de inmigrantes como la actitud de Marruecos y no adoptó las medidas necesarias.

"Es todo de una negligencia, una incapacidad y una deslealtad imperdonables", ha afirmado Tellado, que reclama al Gobierno el retorno a Marruecos de los inmigrantes que entraron irregularmente en Ceuta.

Canarias, también en el punto de mira

El secretario general del PP ha trasladado el escenario de Ceuta al Archipiélago y ha señalado que nada garantiza que una situación similar no pueda producirse en Melilla o en Canarias.

La advertencia tiene especial relevancia en un territorio que soporta desde hace años una fuerte presión migratoria y que mantiene a las islas como una de las principales rutas de entrada irregular a España.

Tellado también ha dirigido sus críticas contra el expresidente de Canarias y actual ministro Ángel Víctor Torres, al que ha acusado de ejercer como "mando único" con una gestión que ha calificado de "desastre".

"El drama es que Sánchez decidió rescatarlo y expandir la incompetencia de Ángel Víctor Torres por toda España", ha señalado durante su intervención en Fuerteventura.

El dirigente popular ha aprovechado además su presencia en Canarias para cargar contra la política migratoria del Ejecutivo y reclamar una actuación más contundente en el control de las fronteras.

Ataque a la gestión de Sánchez

Tellado ha insistido en que el Gobierno debe garantizar el control de las fronteras y ha criticado que, a su juicio, haya dado prioridad a otros asuntos mientras no actuaba ante las advertencias sobre la crisis de Ceuta.

El dirigente del PP ha asegurado que su partido trabajará para poner fin a la política migratoria del Ejecutivo y ha situado las próximas elecciones generales como un momento clave para cambiar el rumbo del país.

"Vamos a parar a Sánchez, a derrotarle y a tumbarle", ha proclamado desde Fuerteventura.