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Canarias

Un coche se estrella contra una parada de guaguas en la TF-1 a la altura de El Río-Chimiche

El vehículo circulaba en sentido Santa Cruz cuando se salió de la vía a la altura de la salida de El Río-Chimiche.

Redacción Tenerife
El vehículo circulaba en sentido Santa Cruz cuando se salió de la vía a la altura de la salida de El Río-Chimiche.
accidente coche parada de guagua TF1 | LD Canarias

Un coche se ha estrellado este sábado contra una parada de guaguas situada junto a la TF-1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, a la altura de la salida de El Río-Chimiche, en el sur de Tenerife.

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Según las imágenes difundidas tras el accidente, el vehículo circulaba por el carril izquierdo de la autopista y, al aproximarse a la salida, se desplazó hacia el carril derecho para tomar el desvío. Poco después terminó impactando contra la parada de guaguas.

El accidente se produjo durante la tarde de este sábado, 12 de septiembre. Por el momento, no consta información confirmada sobre posibles heridos ni sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.

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