Un motorista resulta herido moderado tras chocar contra un turismo en Tenerife

Un hombre ha resultado herido de carácter moderado en la tarde de este viernes tras sufrir una colisión entre la motocicleta que conducía y un turismo. Los hechos han tenido lugar en el municipio tinerfeño de Santiago del Teide, concretamente en la Avenida Marítima Puerto de Santiago, una vía que suele registrar un volumen considerable de tráfico durante las horas vespertinas. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, la alerta se recibió en la sala operativa indicando que un conductor precisaba asistencia médica urgente tras el impacto.

De forma inmediata, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar del suceso se desplazó el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia de soporte vital básico. A su llegada, los facultativos procedieron a valorar al afectado, que en el momento inicial de la asistencia presentaba varios traumatismos de carácter moderado. Tras lograr estabilizar al paciente en la misma zona del accidente, los equipos sanitarios determinaron su evacuación al Hospital Universitario Hospitén Sur para que pudiera recibir una atención médica más exhaustiva y descartar posibles lesiones de mayor gravedad.

Junto a las unidades médicas, también se personaron en el lugar del incidente los efectivos de la Policía Local de Santiago del Teide. Los agentes se encargaron de asegurar el perímetro para evitar nuevos percances y de regular el tráfico en la vía afectada, minimizando así las retenciones derivadas de la colisión. Asimismo, instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica del choque y determinar las posibles responsabilidades de los implicados, un procedimiento rutinario y fundamental en cualquier percance vial en el que se registren daños personales.

Este tipo de sucesos vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios de motocicletas en las carreteras y vías urbanas del archipiélago. Las autoridades insulares y regionales han reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de extremar la precaución al volante. Se insiste constantemente en la importancia de respetar las normas de circulación, mantener la distancia de seguridad adecuada y estar plenamente atentos a los espejos retrovisores, dado que los vehículos de dos ruedas tienen ángulos ciegos más amplios y son más difíciles de percibir en maniobras rápidas o cruces con poca visibilidad.