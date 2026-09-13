Antonio Acosta ante la Justicia, cuando una firma administrativa se convierte en condena mediática

Mañana, lunes 14 de septiembre, a las 10:00, Antonio Acosta, director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, comparecerá ante la Justicia en calidad de investigado dentro de la causa relacionada con el proyecto Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje. Y lo hará después de varios días en los que una parte del periodismo de izquierdas parece haber decidido que esperar a escuchar sus explicaciones es un trámite perfectamente prescindible. Es una práctica que empieza a resultar demasiado conocida, convertir una investigación judicial en culpabilidad política, sustituir las garantías del proceso por titulares y presentar cualquier decisión administrativa relacionada con un proyecto turístico como prueba de una oscura connivencia entre el poder político y los intereses empresariales. Sin embargo, cuando se aparta el ruido y se examina lo que realmente ocurrió en el expediente, el relato pierde buena parte de su aparente contundencia.

Antonio Acosta no se levantó una mañana y decidió, por voluntad propia y contra el criterio de toda la Administración, autorizar determinadas instalaciones de Cuna del Alma. La realidad administrativa es bastante menos novelesca. Hubo un expediente, hubo un estudio técnico, hubo informes, hubo alegaciones y terminó existiendo una propuesta de resolución favorable que llegó a la mesa del director general para su firma. El propio Acosta ha explicado públicamente estos días que recibió el estudio técnico correspondiente, un informe jurídico favorable y una propuesta de resolución que posteriormente firmó. El Gobierno de Canarias también ha señalado que el documento favorable llegó al director general desde los servicios de la Consejería con esa valoración positiva. Estos hechos no determinan por sí solos que la resolución fuese jurídicamente impecable, porque eso es precisamente lo que deberá esclarecer ahora la Justicia, pero sí desmontan una imagen mucho más grave y que algunos parecen interesados en instalar, la de un político actuando solo, caprichosamente y al margen de los funcionarios y técnicos de su departamento.

Hay además una diferencia que debería resultar elemental para cualquiera que informe habitualmente sobre tribunales. Una resolución administrativa discutible no es una resolución delictiva. Ni siquiera una eventual ilegalidad administrativa convierte automáticamente a quien firma un documento en autor de un delito. Para llegar hasta ahí hay que demostrar bastante más. La investigación tendrá que determinar qué ocurrió, qué documentación existía, qué informes conocía Acosta cuando estampó su firma y cuál era el razonamiento jurídico que sustentaba aquella autorización. Mientras eso no ocurra, transformar una citación judicial en la demostración de una conducta irregular significa invertir las reglas más básicas de cualquier Estado de Derecho. Primero se investiga, después se determina si existen indicios y, únicamente cuando corresponde, se juzga. Lo demás es periodismo de sentencia anticipada.

Existe, además, un antecedente judicial especialmente relevante que complica bastante el relato de quienes presentan este asunto como una ilegalidad evidente. La causa llegó a ser archivada inicialmente. Posteriormente, tras los recursos presentados, se acordó continuar las diligencias, incorporar documentación y profundizar en la investigación. No es un detalle menor. Es la demostración de que estamos ante un asunto jurídicamente complejo, susceptible de interpretaciones diferentes y que necesita precisamente de una investigación para determinar lo sucedido. Presentar ahora la cuestión como si la conclusión estuviera escrita de antemano no solo es prematuro, también resulta difícilmente compatible con la propia historia procesal del asunto.

Conviene aclarar igualmente otra cuestión que con demasiada facilidad queda sepultada bajo el nombre de Cuna del Alma. La actuación investigada en relación con Costas no supone que Antonio Acosta autorizara indiscriminadamente la totalidad del proyecto. La controversia afecta a determinadas instalaciones situadas dentro de la zona de servidumbre de protección y se concentra fundamentalmente en un restaurante, una piscina y un aparcamiento para buggies. Cuando se pretendió extender la paralización al conjunto del desarrollo, el juzgado no lo aceptó. La dimensión real del asunto es, por tanto, bastante más concreta de lo que puede deducirse cuando se utiliza el nombre completo del proyecto como si todo él estuviera bajo sospecha por la decisión adoptada desde la Dirección General de Costas.

Existe una controversia jurídica y negarla sería absurdo. La Fiscalía mantiene un criterio contrario a la autorización y considera necesario investigar si esas instalaciones podían acogerse realmente a los usos permitidos por la legislación de Costas. Esa es su función y para eso están los tribunales. Pero frente a esa interpretación existió también un procedimiento administrativo que terminó produciendo informes favorables y una propuesta de resolución que fue elevada al director general. Ahora corresponde determinar si aquella interpretación era jurídicamente sostenible y, especialmente, si detrás de ella existió alguna conducta penalmente relevante. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es que el periodismo pretenda resolver anticipadamente una discusión jurídica que ni siquiera los tribunales han resuelto todavía.

Y aquí aparece una palabra que conviene manejar con bastante más prudencia de la que algunos acostumbran, prevaricación. Nuestro ordenamiento penal no convierte en prevaricador a un responsable público simplemente porque una resolución suya termine siendo anulada o porque un juez considere posteriormente que una determinada interpretación administrativa era incorrecta. El Código Penal exige que la autoridad dicte una resolución arbitraria sabiendo que es injusta. No estamos hablando de equivocarse, de interpretar una norma de manera discutible o de asumir un criterio jurídico que posteriormente no prospere. Estamos hablando de arbitrariedad consciente. Y por eso será fundamental conocer exactamente qué documentos recibió Acosta, qué informes tenía delante y qué propuesta le elevaron sus funcionarios cuando tomó la decisión. Si, como sostiene, recibió informes técnicos y jurídicos favorables y una propuesta favorable para su firma, ese contexto tendrá necesariamente que formar parte de cualquier valoración seria de su conducta.

También merece hacerse una pregunta que pocas veces aparece en este tipo de relatos. Si un director general recibe un expediente tramitado por sus servicios, acompañado de una valoración técnica, un informe jurídico favorable y una propuesta de resolución igualmente favorable, ¿qué debería hacer? ¿Convertirse personalmente en técnico, jurista y órgano revisor de todos sus funcionarios? ¿Rechazar la propuesta porque el proyecto genera oposición política, ecologista o mediática? ¿Resolver pensando en el titular del día siguiente? La Administración no puede funcionar de esa manera. Un responsable público debe responder por sus decisiones, naturalmente, pero también tiene derecho a confiar razonablemente en los procedimientos, informes y funcionarios que sustentan las resoluciones que llegan a su firma.

Nada de esto concede inmunidad a Antonio Acosta ni a ningún otro cargo público. Si la investigación judicial descubre que alguien ocultó documentación, manipuló informes, impartió instrucciones contrarias a derecho o actuó conscientemente para sortear la legislación, deberán depurarse todas las responsabilidades. Sin excepciones. Pero hoy eso no está acreditado. Lo que existe es una investigación judicial y un director general que mañana comparecerá para explicar por primera vez ante la magistrada por qué firmó aquella resolución y sobre qué documentación lo hizo.

Ese debería ser el punto de partida de cualquier información periodística que aspire a llamarse rigurosa. No absolver antes de tiempo, pero tampoco condenar antes de escuchar. No convertir una firma en un delito antes de determinar qué había detrás de esa firma. No confundir una discrepancia administrativa con una conducta penal y, sobre todo, no utilizar una investigación en curso como munición política mientras se reclama presunción de inocencia cuando el investigado pertenece a la trinchera ideológica adecuada.

Mañana hablará Antonio Acosta. Después continuará hablando la Justicia. Hasta entonces, todo lo demás debería mantenerse exactamente donde corresponde, en el terreno de las hipótesis. Porque ser investigado no significa ser culpable y una resolución discutida no convierte automáticamente en delincuente al responsable público que la firma.

Parece una obviedad. Últimamente, para determinado periodismo, ha dejado de serlo.