El choque político constante en las relaciones exteriores pasa factura al comercio y la prosperidad de las islas. El Fórum Canario Saharaui (Focasa) reclama que las fricciones entre España y Marruecos se resuelvan con herramientas institucionales y cooperación mutua, lejos del ruido partidista. La advertencia llega tras los recientes pulsos diplomáticos y los episodios fronterizos de Ceuta, que amenazan con desestabilizar el tablero atlántico.

El peso de la economía real

Para Canarias, la relación con Rabat supera el debate ideológico y entra en el terreno de la supervivencia económica. La proximidad geográfica convierte al país vecino en un socio ineludible. El intercambio comercial, las conexiones aéreas y la operatividad de los puertos precisan certidumbre. Focasa exige preservar el clima de entendimiento, alertando del peligro de utilizar la política exterior como arma de confrontación interna. Los mercados huyen de la inestabilidad, y las empresas canarias no pueden operar bajo la sombra permanente del conflicto. Cada crisis artificial destruye confianza y lastra la creación de riqueza.

El desarrollo del espacio atlántico requiere pragmatismo. Convertir cada movimiento marroquí en un pretexto para el enfrentamiento mediático bloquea el avance de proyectos de inversión y asfixia la iniciativa privada. Las dinámicas coyunturales de los Ejecutivos no deben condicionar las relaciones de largo recorrido, ya que el capital exige un entorno institucional predecible para operar en el archipiélago.

Fronteras y seguridad jurídica

La gestión migratoria y la lucha contra el crimen organizado son pilares compartidos. La entidad recuerda que la seguridad de las islas depende directamente de un marco de colaboración estable. Sin un canal de comunicación riguroso, las redes de tráfico de personas encuentran un terreno abonado. La inacción y el choque diplomático castigan a Canarias con un mayor descontrol en sus costas.

La continuidad de los acuerdos bilaterales resulta fundamental para mantener el orden. Romper la interlocución por intereses de corto plazo deja a Canarias expuesta y sin capacidad de reacción ante las crisis migratorias que tensionan los servicios públicos.

Responsabilidad de Estado

El debate y la fiscalización al Gobierno son necesarios, pero Focasa pide no caer en la trampa de interpretar cada suceso bajo un marco de sospecha continua. Esta inercia imposibilita un análisis objetivo y dinamita una relación estratégica vital para ambos territorios.

Apostar por el respeto mutuo no implica claudicación, sino un ejercicio estricto de realismo político. La cooperación es la vía útil para salvaguardar el desarrollo económico de las islas. Aislar los intereses de Canarias de las batallas partidistas peninsulares se perfila como la única receta viable para asegurar un futuro de libertad y estabilidad en la frontera sur de Europa.