El futuro está escrito: Fernando y Manolo

En política, los rumores rara vez son inocentes. Se lanzan, se alimentan y se repiten hasta conseguir que una posibilidad termine pareciendo una certeza. Y eso es exactamente lo que está intentando hacer en las últimas semanas el Partido Socialista Canario, instalar en la opinión pública la idea de que, después de las elecciones autonómicas de mayo de 2027, Coalición Canaria podría abandonar al Partido Popular para gobernar con el PSOE.

No es una especulación casual, forma parte de una estrategia política mucho más amplia destinada a introducir desconfianza en el actual Gobierno de Canarias y, particularmente, entre sus dos socios. La financiación autonómica, las relaciones con Madrid, los continuos ataques políticos al Partido Popular y los mensajes dirigidos a Coalición Canaria forman parte de un mismo tablero. El objetivo socialista parece evidente, convencer a unos de que los otros no son imprescindibles y conseguir que el actual pacto empiece a mirarse con recelo desde dentro. Hay que reconocer que Fernando Clavijo tampoco ha contribuido precisamente a cerrar todas las puertas a la especulación, cuando el presidente del Gobierno de Canarias afirma que después de las elecciones de 2027 se sentará a hablar "con unos y con otros", deja inevitablemente abierta una interpretación política que el PSOE se ha apresurado a aprovechar. Pero una cosa es lo que exige decir la prudencia de un presidente que desconoce cuál será la aritmética parlamentaria dentro de ocho meses y otra muy distinta lo que realmente sucede dentro del Gobierno de Canarias. Y ahí Libertad Digital Canarias puede contar algo diferente. La información que manejamos nos muestra.que entre Fernando Clavijo y Manuel Domínguez existe mucho más que un acuerdo parlamentario circunstancial. Existe un pacto político y personal construido durante estos años sobre la confianza, el respeto y una distribución de responsabilidades que ambos han sabido preservar. Clavijo y Domínguez se entienden. Y eso, en política, vale muchísimo más que cien documentos firmados.

El presidente y el vicepresidente han conseguido algo que no siempre resulta sencillo en un Ejecutivo de coalición: saber cuál es el espacio de cada uno, no competir permanentemente por el protagonismo, no convertir cada discrepancia en una crisis y comprender que la estabilidad del Gobierno beneficia a los dos. Por eso quienes esperan una ruptura deberían armarse de paciencia. Porque, con la información que manejamos, el escenario más probable después de mayo de 2027 sigue siendo exactamente el mismo, Coalición Canaria y Partido Popular gobernando juntos Canarias. Y hay un elemento adicional, incluso aunque la suma de ambas formaciones necesitara algún apoyo complementario, existe un tercer actor al que Clavijo y Domínguez consideran parte natural de ese espacio de estabilidad: la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo. Hagan falta o no sus diputados. La intención política pasa por mantener a ASG dentro de la arquitectura del Gobierno incluso en el supuesto de que sus votos no resultaran matemáticamente imprescindibles.

Mientras tanto, el PSOE tiene un problema considerable, la izquierda canaria se ha ido concentrando electoralmente alrededor del Partido Socialista mientras buena parte de las organizaciones que anteriormente podían servirle como socios atraviesan una situación de enorme debilidad. Podemos desapareció del Parlamento de Canarias en 2023, Nueva Canarias afronta una profunda crisis política y electoral y las restantes alternativas situadas a la izquierda del PSOE, como Drago, tienen ante sí el difícil reto de superar los umbrales necesarios para obtener una representación parlamentaria suficiente. El resultado es paradójico: el PSOE puede aspirar a crecer y, al mismo tiempo, encontrarse más solo, puede conseguir un magnífico resultado electoral, por otra parte incomprensible con todos los casos de corrupción que le salpican, y descubrir la noche de las elecciones que no tiene con quién construir una mayoría.

Por eso resulta perfectamente comprensible el interés socialista por Coalición Canaria. Según la información que maneja Libertad Digital Canarias, personas del entorno político próximo a Ángel Víctor Torres llevan tiempo haciendo llegar mensajes al universo nacionalista, el contenido político de esos mensajes puede resumirse fácilmente, si Coalición Canaria quiere gobernar con el PSOE después de 2027, los socialistas estarían dispuestos a pagar un precio político muy elevado por ese acuerdo. Presidencia del Gobierno, Presidencia del Parlamento y una enorme capacidad de negociación institucional, en otras palabras: prácticamente lo que Clavijo quisiera pedir. Pero existe un problema para el PSOE: no basta con ofrecer más cargos para romper una relación política cuando quienes la protagonizan consideran que funciona. Y hoy Fernando Clavijo y Manuel Domínguez confían el uno en el otro. Han atravesado tres años de Gobierno, dificultades presupuestarias, tensiones con Madrid, crisis migratorias, discrepancias entre sus organizaciones y numerosos asuntos en los que Coalición Canaria y Partido Popular no necesariamente parten de las mismas posiciones, y el Gobierno ha seguido funcionando. Por eso el principal peligro para la continuidad del pacto probablemente no esté en Ferraz, ni siquiera en las maniobras del PSOE canario. Está dentro de las propias organizaciones. Coalición Canaria y Partido Popular siguen siendo partidos con importantes estructuras territoriales, equilibrios insulares, intereses municipales y dirigentes con agendas propias. Y Canarias conoce perfectamente lo que ocurre cuando alguno de esos pequeños reinos de taifa decide anteponer su batalla particular a la estrategia general. Ahí sí existe un riesgo. Un dirigente que decida romper la disciplina de su organización, una disputa insular que altere los equilibrios internos, una operación política local que termine contaminando las relaciones regionales o algún "inteligente" convencido de que puede obtener más poder poniendo en peligro la estabilidad general. Ese es probablemente el único escenario capaz de poner verdaderamente en dificultades el pacto.

Porque mientras la decisión dependa de Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, la alianza tiene recorrido. Y mucho. Vox crecerá, según apuntan actualmente diferentes tendencias electorales, el PSOE intentará concentrar todavía más el voto de la izquierda, Nueva Canarias luchará por sobrevivir, las nuevas formaciones intentarán alcanzar representación y Casimiro Curbelo volverá a demostrar, previsiblemente, que tres diputados pueden valer mucho más de lo que indica su simple número. Pero detrás de toda esa aritmética hay una realidad política bastante más sencilla, Clavijo quiere seguir siendo presidente. Domínguez quiere que el Partido Popular continúe gobernando Canarias, y ninguno de los dos tiene hoy motivos suficientes para romper una alianza que les ha permitido alcanzar ambos objetivos.

El PSOE puede continuar alimentando rumores, puede enviar mensajes, puede ofrecer cargos, puede intentar seducir a Coalición Canaria y puede seguir buscando cualquier grieta que aparezca entre nacionalistas y populares, es legítimo, eso también es política, pero una cosa son los deseos y otra la realidad. Salvo que de aquí a mayo de 2027 aparezca una crisis interna capaz de dinamitar el equilibrio construido durante esta legislatura, la historia política de la próxima noche electoral parece bastante menos misteriosa de lo que algunos pretenden hacernos creer, Coalición Canaria y Partido Popular volverán a entenderse, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez volverán a sentarse en la misma mesa, y necesiten o no sus votos, Casimiro Curbelo tendrá muchas posibilidades de volver a estar sentado junto a ellos.

El PSOE lo sabe, quizá precisamente por eso lleva meses intentando convencernos de lo contrario.