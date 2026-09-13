Herido moderado un joven de 22 años tras una reyerta en Santa Cruz de Tenerife

Un varón de 22 años ha tenido que ser atendido y posteriormente hospitalizado debido a las lesiones sufridas durante un altercado violento registrado en la capital tinerfeña. Según la información proporcionada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, los hechos se desencadenaron durante la noche de este sábado, generando la rápida movilización de los efectivos de seguridad y emergencias.

En concreto, el aviso se recibió en torno a las 21:13 horas, alertando de un enfrentamiento en la calle Zafiro, ubicada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Hasta el lugar de los hechos se desplazó de inmediato una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario. El personal sanitario procedió a realizar una primera asistencia en el mismo lugar del suceso, confirmando que la víctima presentaba diversos traumatismos.

Tras lograr la estabilización inicial del paciente, los facultativos determinaron que su estado requería atención hospitalaria especializada, siendo valorado inicialmente con un pronóstico de carácter moderado. Por este motivo, se procedió a su rápido traslado en la citada ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en el área de urgencias para someterse a las pruebas diagnósticas pertinentes y recibir el tratamiento médico adecuado.

De forma paralela al despliegue sanitario, se personaron en la zona varias patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los agentes se encargaron en un primer momento de asegurar el perímetro para permitir el trabajo seguro de los médicos y evitar que la tensión fuera en aumento entre los presentes. Posteriormente, las fuerzas de seguridad iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este incidente.

En este sentido, la investigación policial se centra ahora en identificar a todos los participantes en el enfrentamiento y determinar las causas que originaron la disputa en la vía pública. Para ello, resulta fundamental la recopilación de testimonios tanto de los posibles testigos presenciales como de la propia víctima, una vez que su estado de salud permita la toma de declaración. La labor coordinada entre cuerpos será clave para depurar las responsabilidades legales derivadas de este suceso.