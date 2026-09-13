Isabel Pantoja hace historia en La Palma con un concierto por sus 50 años de carrera

Isabel Pantoja convirtió este sábado el Puerto de Tazacorte en el escenario de una noche especialmente señalada para la música española. La cantante ofreció en La Palma la única actuación en España de la gira con la que celebra sus 50 años sobre los escenarios, dentro de la décima edición del Isla Bonita Love Festival.

Ante un recinto lleno, Pantoja estuvo acompañada por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, dirigida por el maestro Carlos Checa, en un espectáculo en el que cerca de medio centenar de músicos y una formación coral pusieron el acompañamiento a la voz de la artista.

El concierto permitió a Pantoja recorrer algunos de los grandes temas de una trayectoria que supera ya las cinco décadas y que la ha convertido en una de las principales figuras de la copla española.

Un guiño especial a Canarias

La cantante también recuperó para esta actuación en La Palma dos canciones que llevaban tiempo fuera de su repertorio habitual: A pesar del tropezón y Pero vas a extrañarme.

A ellas se sumó Canarias, Canarias, un guiño directo al Archipiélago que formó parte de una noche en la que la artista quiso vincular su aniversario con el del propio festival.

La coincidencia no fue menor. Mientras Pantoja celebra medio siglo de carrera musical, el Isla Bonita Love Festival cumple diez años desde su creación.

El paso de la cantante por La Palma no se limitará al concierto. Pantoja es además la madrina de la programación social del festival, que continuará durante los próximos días con actividades vinculadas a la diversidad y los derechos LGTBI+.

El décimo aniversario del Isla Bonita Love Festival tendrá además una segunda gran cita musical el próximo 19 de septiembre en el Puerto de Tazacorte, con las actuaciones de Nathy Peluso y Laura Pausini.