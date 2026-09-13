Las Fuerzas Armadas despliegan a la Brigada Canarias en El Hierro para reforzar la vigilancia

La Brigada Canarias XVI ha iniciado este domingo un despliegue en El Hierro dentro de las operaciones permanentes de vigilancia y presencia que desarrolla el Mando Operativo Terrestre. Los militares del Regimiento de Infantería Canarias número 50 realizarán patrullas a pie y en vehículos tácticos por distintos puntos de la isla.

El despliegue tiene como objetivo reforzar la presencia militar, mejorar la vigilancia del territorio y mantener una capacidad de respuesta ante posibles situaciones que puedan afectar a la seguridad. Estas actuaciones forman parte de las Operaciones Permanentes de las Fuerzas Armadas, que se desarrollan de forma continuada en distintos puntos del territorio nacional.

Patrullas por distintos puntos de la isla

Durante los próximos días, los efectivos recorrerán la geografía insular tanto a pie como en vehículos. Estas patrullas permitirán a los militares familiarizarse con las características del terreno y mantener contacto con el entorno en el que desarrollan su misión.

La presencia militar tendrá también una vertiente abierta a los vecinos. El próximo jueves, 17 de septiembre, está prevista una exposición de material militar en la plaza de Valverde, una actividad incluida en el programa del despliegue.

El Mando Operativo Terrestre

El Mando Operativo Terrestre está bajo la responsabilidad del teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra. Desde este mando se planifican las operaciones de presencia y vigilancia que se desarrollan en Canarias y en otros territorios como Ceuta, Melilla y Baleares, en coordinación con las autoridades civiles.