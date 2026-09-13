Los dibujos con los que un joven canario logró romper años de silencio

Los primeros años de vida de un niño suelen estar marcados por sus primeras palabras, pero para Daniel Comín el camino hacia el lenguaje fue mucho más largo. Diagnosticado con autismo moderado a los dos años, no comenzó a comunicarse verbalmente hasta los once.

Durante todo ese tiempo, los dibujos fueron su particular forma de hablar.

Ahora, ya adulto, Daniel ha recuperado aquellas imágenes y las ha reunido en El Patrón Perfecto, un libro en el que reconstruye parte de su historia y de una manera de comunicarse que durante años resultó difícil de interpretar para quienes estaban a su alrededor.

Un dibujo podía decir lo que las palabras no conseguían

Daniel explica que desde pequeño dibujaba aquello que llamaba su atención. Las imágenes no eran simples garabatos, sino una manera de ordenar lo que sucedía dentro de él y también a su alrededor.

"Funciono mucho por asociaciones", explica. Una imagen podía llevarle a otra y un patrón podía representar una idea, una sensación o una experiencia.

Para él, aquellos dibujos tenían sentido aunque los demás no siempre fueran capaces de entenderlos.

En ocasiones sabía perfectamente qué quería expresar, pero no encontraba las palabras para hacerlo. En otras simplemente dibujaba y, con el paso del tiempo, fue descubriendo qué había detrás de aquellas imágenes con la ayuda de su madre y de sus terapeutas.

Su mundo creativo fue creciendo. De representar aquello que veía pasó también a dibujar lo que imaginaba y los sueños que quería convertir algún día en realidad.

Del lápiz a la animación

La llegada del lenguaje oral supuso un cambio enorme, pero no estuvo exenta de dificultades. Daniel recuerda que escuchar expresiones como "no te entiendo", "explícate mejor" o "hablas raro" terminó afectando a su forma de relacionarse.

Hasta el punto de que, incluso actualmente, asegura que en alguna ocasión le han suspendido un examen por su manera de expresarse.

"Cuando recibes muchas veces ese tipo de mensajes, llega un momento en el que no quieres hablar sino dibujar", relata.

La idea de convertir aquellos dibujos en un libro surgió después de participar en una performance de la artista M. Lohrum. Su trabajo le hizo volver la mirada hacia aquellas primeras imágenes y descubrir que en ellas había mucho más que dibujos.

Contaban una parte de su historia, de su evolución y de su manera de comunicarse.

Su madre, Delfina, fue quien le dio el impulso definitivo para demostrar que detrás de una forma diferente de comunicarse también hay pensamiento, emociones, creatividad y una historia que contar.

Hoy Daniel continúa utilizando las imágenes como herramienta de expresión, aunque ha cambiado el lápiz por la animación y la programación. También es autor de una aplicación móvil gratuita pensada para ayudar a personas con autismo a gestionar la ansiedad, regular sus emociones y organizar sus actividades.

Además, trabaja junto a dos amigas programadoras en un proyecto contra el acoso escolar.

Pero su verdadera pasión sigue estando en la animación y los proyectos audiovisuales.

"Al final, sigo haciendo lo mismo que cuando era pequeño: utilizar imágenes para comunicar y dar vida a lo que imagino", resume.