Un doblete de Enric Gallego tumba al Leganés y certifica el gran partido del Tenerife

El conjunto blanquiazul se impuso este domingo al CD Leganés por 2-0 en el Heliodoro Rodríguez López y dejó sin efecto el buen inicio del conjunto madrileño, que llegaba a la isla invicto.

El equipo dirigido por Álvaro Cervera salió desde el comienzo dispuesto a llevar el peso del encuentro. El Tenerife tuvo más presencia con el balón y consiguió incomodar al Leganés con una presión que dificultó la salida de los visitantes.

El conjunto pepinero apenas consiguió acercarse con peligro a la portería defendida por Dani Martín. Mientras, los blanquiazules fueron ganando terreno y encontraron el premio a su insistencia en el minuto 23.

Fue entonces cuando Enric Gallego adelantó al Tenerife desde el punto de penalti después de una acción sobre el propio delantero. El gol permitió a los locales afrontar el resto del encuentro con mayor tranquilidad, aunque sin renunciar a buscar el segundo.

Gallego sentencia el partido

El Leganés intentó reaccionar tras el descanso y dio un paso adelante, pero el Tenerife mantuvo el control y apenas concedió opciones claras. La defensa blanquiazul respondió bien a los intentos del conjunto madrileño.

El segundo tanto llegó en el minuto 74. Gerard Valentín encontró a Enric Gallego y el delantero volvió a aparecer para completar su doblete y poner el 2-0 definitivo en el marcador.

La victoria permite al Tenerife colocarse en la parte alta de la clasificación tras las primeras cinco jornadas y confirma el buen arranque del conjunto blanquiazul en su regreso al fútbol profesional.

El próximo reto llegará el sábado 19 de septiembre, cuando el Tenerife visite al CD Castellón. El encuentro comenzará a las 17:30 horas y pondrá a prueba de nuevo al equipo de Álvaro Cervera ante uno de los conjuntos situados en la zona alta.