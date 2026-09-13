Un gol de Clemente da el triunfo a la UD Las Palmas en Cádiz y le aúpa al coliderato

La UD Las Palmas vuelve de Cádiz con tres puntos y una dosis de confianza. El conjunto grancanario se impuso por 0-1 en el JP Financial Estadio gracias a un gol de Enrique Clemente y se coloca con 10 puntos en la parte alta de LaLiga Hypermotion, igualado con el Castellón.

El equipo de Rubén de la Barrera fue de menos a más y terminó imponiendo su juego ante un Cádiz que continúa sin conocer la victoria después de cinco jornadas. Los amarillos, además, supieron manejar el partido en su tramo final para asegurar una victoria trabajada a domicilio.

Las Palmas toma el control

El Cádiz avisó primero, apenas transcurrido un minuto, con un centro desde la izquierda que Borja Vázquez no pudo dirigir entre los tres palos. La respuesta de Las Palmas no tardó en llegar y el conjunto grancanario comenzó a hacerse con el balón y a llevar el peso del encuentro.

En el minuto 23, Giovanni Bonfanti llegó a marcar tras una acción a balón parado, pero el tanto fue anulado después de que el VAR detectara una mano previa de Taisei Miyashiro.

El Cádiz también vio cómo se le anulaba un gol pocos minutos después. Álvaro García Pascual había superado a José Antonio Caro, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego de Borja Vázquez.

Las Palmas terminó mejor la primera parte y tuvo su ocasión más clara antes del descanso. Jesé Rodríguez probó fortuna con un potente disparo en el minuto 41, pero Jokin Ezkieta respondió con una gran intervención para mantener el empate.

Tras el paso por los vestuarios, los amarillos dieron un paso al frente. Iván Jaime estuvo muy cerca de abrir el marcador con un disparo que se estrelló contra el poste y que posteriormente golpeó en la espalda del portero local antes de marcharse a córner.

Miyashiro también tuvo una buena oportunidad poco después, aunque su remate se marchó por encima del larguero.

Clemente aparece para decidir el partido

El gol terminó llegando en el minuto 59. Las Palmas lanzó un rápido contragolpe y Miyashiro encontró espacio para disparar desde la frontal. Ezkieta consiguió rechazar el lanzamiento, pero el balón quedó muerto dentro del área.

Ahí apareció Enrique Clemente. El defensa, que había acompañado la jugada ofensiva, aprovechó el rechace y mandó el balón al fondo de la portería para poner el 0-1.

El Cádiz intentó reaccionar y tuvo una buena ocasión apenas tres minutos después, pero José Antonio Caro apareció para detener el remate de García Pascual y evitar el empate.

A partir de ahí, Las Palmas supo jugar con el marcador a favor. El conjunto grancanario cerró espacios, controló los tiempos y evitó que el Cádiz encontrara una vía clara para volver al partido.

La victoria permite a la UD Las Palmas alcanzar los 10 puntos y mantenerse en la zona alta de la clasificación después de cinco jornadas. El equipo amarillo tendrá ahora una semana para preparar su siguiente compromiso.

El próximo domingo 20 de septiembre, Las Palmas recibirá al Burgos CF en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 17:30 horas, en un encuentro en el que buscará prolongar su buen momento y seguir instalado en la parte alta de Segunda.