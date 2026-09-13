De "cosas" a seres sintientes: la revolución legal que acorrala el maltrato animal en Canarias

Un análisis criminológico y legislativo que examina el giro histórico del Código Penal, las normas administrativas, el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Código Civil español, que elevan las infracciones administrativas, las penas de prisión y reconocen por primera vez a los animales como seres sintientes.

1. El Caso del Pastor alemán en las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 2023. Un ciudadano realiza una llamada a la Jefatura de la Policía Local de Las Palmas, alertando de un posible caso de maltrato animal, un atropello intencionado con un vehículo a motor y el posterior apuñalamiento de un can de raza Pastor Alemán. La crueldad empleada y el intento de encubrir el ilícito penal pudieron esclarecerse gracias a la implicación ciudadana y rápida actuación de los agentes de la Policía Local de Las Palmas. Los funcionarios que se personaron en el lugar, lograron obtener la declaración

voluntaria del autor y localizaron el arma con la que se acabó con la vida del perro. La Sección Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas, conocedora del caso, procedió a condenar al autor por un delito de maltrato animal, a una pena de un año y ocho meses de prisión, así como a la inhabilitación para la tenencia de animales durante tres años. Destacándose de este caso, la concienciación ciudadana y su implicación directa en el esclarecimiento de los hechos

investigados.

Imagen del cuerpo del can, lanzado a un estanque. Fuente. Policía Local de Las Palmas

2. El Caso de Icod de los Vinos.

Icod de los Vinos, junio de 2025. La Guardia Civil de Tenerife recibe un aviso de unas ciudadanas, donde se relata que, en una vivienda de la localidad, desprende un fuerte olor a putrefacción procedente de una vivienda, era necesaria la intervención policial. Activándose el SEPRONA de la Guardia Civil, los efectivos policiales se desplazan al lugar y observan estupefactos, una vez dentro del inmueble, como varios perros, gatos e incluso un conejo vivían

en un ambiente de total abandono, conviviendo con sus propios excrementos y purines en un espacio tomado por moscas, cucarachas y otros insectos. La imagen era dantesca y la situación de insalubridad de los animales era de extrema desnutrición y deshidratación, llegando los canes al ofrecerle los agentes agua a beber de forma compulsiva y nerviosa, estos canes se encontraban encerrados en una habitación expuesta al sol la mayor parte del día a la cual se tuvo que acceder desde una ventana. Asimismo, los gatos que se localizaron, se mostraban

inmóviles, signo del sufrimiento psicológico tras el aislamiento. Los agentes no daban crédito a lo que veían, pero gracias a la ayuda de las protectoras de animales y de los veterinarios participantes y el apoyo de la Policía Local de Icod de Los Vinos, los animales pudieron ser rescatados, para poder recuperar su estado físico y psicológico.

3. Cuando la sociedad cambia, el Derecho también cambia.

Estos casos que hemos relatado y otros publicados a diario en la prensa escrita de nuestra región, coexisten con la creciente sensibilización de la sociedad canaria ante el sufrimiento animal. Esta concienciación ha sido determinante, para provocar una transformación jurídica sin precedentes con la publicación de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, dando un vuelco decisivo, ya que el ordenamiento jurídico español reconoce ya a los animales como "seres sintientes" y tipificado en nuestro Código Penal el maltrato como un delito penal, como un delito que puede acarrear entre otras penas la pena de cárcel de hasta dos años.

Además, el artículo 13 del Tratado de Fundación de la Unión Europea se traspasó al Código Civil español, constatando este cambio de paradigma en su artículo 333 bis, donde se considera a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad.

4. Cuando el sufrimiento animal llega al Tribunal Supremo.

El 7 de abril de 2025, el Tribunal Supremo, mediante sentencia firme confirmó la pena impuesta de cárcel de 15 meses a un granjero que dejó morir a 170 ocas por falta de cuidados, destacando la sentencia que los hechos se desarrollaron en un prolongado paréntesis temporal, y que durante ese tiempo, según estableció el alto tribunal, que se produjo : "una agonía colectiva, que llevó a la muerte de los animales.", y agregó que, con anterioridad al desenlace: " el encargado de la explotación y de la alimentación advirtió al acusado de la falta de pienso

y del estado de desnutrición de las ocas.". Es por ello, que la reforma legal, que los tribunales españoles han hecho suya, y tal como subrayó en la sentencia anterior, siendo su magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. Manuel Marchena: " el sufrimiento de un animal, la muerte de un ser vivo exige un tratamiento penal que adquiera un sentido a partir de su consideración como ser sintiente y, por tanto, protegido en su propia mismidad".

Sentencias como estas, que causan jurisprudencia en todo el territorio nacional, nos llenan de esperanza a todos los amantes de los animales que estimamos que deben de ser tratados con dignidad, evitando que sufran dolor y evitar mantenerlos en condiciones que no garanticen su bienestar y desarrollo saludable.

5. El endurecimiento de las sanciones penales y administrativas de hasta 200.000 euros.

La respuesta frente al maltrato animal no se limita al Derecho penal. La Ley 7/2023 de bienestar animal, establece un importante régimen administrativo sancionador. Las infracciones leves pueden ser sancionadas con apercibimiento o multa de 500 a 10.000 euros; las graves, con multas de 10.001 a 50.000 euros; y las muy graves pueden alcanzar entre 50.001 y 200.000 euros. Sin embargo, la existencia formal de sanciones más elevadas no garantiza por sí misma una protección efectiva por carecer el infractor de solvencia económica. Por su parte la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, establece penas privativas de libertad de prisión de 3 a 18 meses e incluso ampliándose en casos de muerte del animal, a prisión de 12 a 24 meses de prisión, pero que no necesariamente pueden traducirse en un ingreso efectivo en prisión. Y es precisamente aquí donde la respuesta frente al maltrato animal debe superar el simple endurecimiento de las sanciones. No basta con castigar. También hay que prevenir, detectar e intervenir los animales antes de que el daño resulte irreversible.

6. Canarias: más de tres décadas de protección jurídica.

La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Autonomía Canarias, establece entre sus principios rectores, artículo 37, inciso 17, se indica que[sic]: "

…las instituciones públicas velarán por el bienestar animal, luchando contra el maltrato…". Y en su TítuloI, Capitulo II, de los derechos y deberes, más concretamente en su artículo 35, que [sic]:"…las administraciones públicas canarias velarán por el mantenimiento y la salvaguarda de los animales, además de reconocerlos como seres que sienten y con derecho a no ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad…". Además, con carácter previo a esta norma institucional básica de Canarias, nuestra comunidad, cuenta con un corpus normativo propio en esta materia, donde fuimos pioneros, junto a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Promulgándose una ley en materia de bienestar animal en 1991. La conocida como, Ley 8/1991, de 30 de abril, de protección de los animales, que situó al Archipiélago canario a la vanguardia en España, en la regulación específica sobre la protección animal, hito histórico fue publicado por el periódico el País, de la mano de los periodistas y hermanos canarios, Carmelo y Martín Rivero, semanas antes de su aprobación parlamentaria.

Ley que fue posteriormente desarrollada por el Decreto 117/1995, de 11 de mayo.

Han transcurrido ya más de tres décadas desde la aprobación de aquella ley, y durante este tiempo, la sociedad canaria ha cambiado profundamente su visión sobre el bienestar y la protección animal y de la mano aunque no de forma acompasada también lo han hecho las consideraciones jurídicas del concepto de animal, por ello, el verdadero desafío no consiste exclusivamente en disponer de leyes más severas, sino de garantizar que las administraciones responsables dispongan de capacidades reales para su aplicarlas, siendo esto nuestro autentico talón de Aquiles.

7. Es la hora de los Ayuntamientos y Cabildos canarios.

Las administraciones públicas canarias desempeñan un papel esencial, principalmente los Ayuntamientos, que asumen importantes funciones relacionadas con la protección de los animales dentro de su ámbito territorial, conforme se establece en la nueva ley estatal de bienestar animal y en la normativa canaria, entre otras actuaciones, se destaca, la posibilidad de incautar aquellos animales domésticos que presenten síntomas de agresión física, desnutrición o permanecen en instalaciones inadecuadas, además de otras funciones relativas al control y protección animal, y es aquí donde la administración entra en juego para eliminar una acción que puede dañar a los animales de manera reversible y salvaguardar lo más importante, su integridad y su vida.

Los Cabildos Insulares, por su parte, desempeñan las funciones que les atribuye el

ordenamiento jurídico en el ámbito insular y supramunicipal y apoyar a los municipios en todas sus funciones y asumir aquellas que los ayuntamientos, que por su escasa capacidad, no puedan ejercerla de forma autónoma. Además de la gestión de centros insulares de cuidado y acogida de animales y en la coordinación de políticas de protección, defensa y tenencia responsable de animales.

Esta distinción no disminuye la necesidad de cooperación, precisando necesariamente una actuación multidisciplinar desde las administraciones indicadas, con las fuerzas policiales, en especial las policías locales de Canarias, los profesionales veterinarios, las entidades protectoras de animales y la administración de justicia, y especialmente la ciudadanía mediante la concienciación y la denuncia de las conductas de maltrato y/o abandono

animal. Siendo fundamental esta coordinación para salvaguardar el bien jurídico

protegido que no es otro que el bienestar de los animales.

8. El camino hacia el bienestar integral del animal.

La existencia de la ley estatal como la autonómica, es sólo el primer paso, pero para evitar que la ley, se convierta en una mera declaración de intenciones, como puede ser la ley canaria con ya 35 años de historia, el verdadero reto radica en su aplicación efectiva, para reducir las conductas de maltrato y/o abandono animal, se fundamenta principalmente en la educación de nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes, los cuales son nuestro principal patrimonio y nuestro futuro, siendo ellos la "herramienta preventiva" más eficaz a largo plazo para revertir este tipo de conductas.

Por ello, desde esta línea animo a nuestras autoridades y gobernantes de los Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno de Canarios, a desarrollar planes de formación, para enseñar en edades tempranas que los animales son seres sintientes, que sufren y padecen, que experimentan dolor, pero también alegría y bienestar, por ello con estas formaciones podremos contribuir a desarrollar valores de respeto a los animales para su cuidado y bienestar.

Asumiendo nuestras administraciones públicas un papel principal y activo en la educación y sensibilización de nuestros niños y niñas, impulsando estos programas educativos adaptados a las diferentes edades y coordinados con los centros escolares, ya que incluso en la propia ley 7/2023 de bienestar animal del estado, se establece que el departamento ministerial competente en la materia, impulsará la colaboración con otras administraciones públicas en la educación de los menores de edad en valores al cuidado y protección de los

animales.

Canarias dispones, por tanto, de una oportunidad para potenciar programas específicos en los centros educativos mediante la colaboración entre las administraciones competentes en educación, bienestar animal y medio ambiente, Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos. Fomentándose igualmente la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Policía de Canarias, para que se activen protocolos eficaces que puedan revertir cualquier situación de maltrato/abandono animal.

Por último, para garantizar la defensa y protección de nuestros animales, tenemos que tomar medidas concretas, para contar con una defensa real frente a la impunidad de estas personas que mediante conductas antijurídicas y antisociales, descargan toda su rabia, ira y frustración en los más débiles, que son nuestros queridos animales, aquellos que no pueden defenderse, reflejando los agresores con su conducta un indicador clave y predictivo de violencia interpersonal y social (F.R.Ascione,2001), que debe de ser estudiada y tenida en cuenta por las fuerzas y cuerpos de seguridad, la judicatura y carrera fiscal, por ello, debemos concienciar a la administración de que desarrolle programas de formación y concienciación ciudadana en general y en especial educar a las nuevas generaciones con

unidades didácticas centradas en el bienestar animal y su sensibilización.

Y aunque suene redundante, y para dar cumplimiento a lo establecido por el legislador, nuestros objetivos deben centrarse en la protección de los derechos y el bienestar de los animales, especialmente de los animales que viven en nuestro entorno, por ello animo a la administración local (Ayuntamientos y Cabildos) y al Gobierno de Canarias, a trabajar en el fomento de la formación, mediante foros, congresos y jornadas, que aumenten la sensibilización para la protección animal y luchar de forma más efectiva contra el maltrato y/o abandono animal y que cada caso que se produzca no sea una tónica general en nuestro día a día, si no una excepción, consiguiendo con ello "acorralar" esta casuística y a sus

posibles autores, convirtiéndolos así en casos aislados.

Por último, como cierre, querido lector, me gustaría añadir una frase para la reflexión, atribuida al pensador, político y abogado indio Mahatma Gandhi, que promovió los principios de la no violencia, y que dijo: " La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que se trata a sus animales.