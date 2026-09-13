CANARIAS NO PUEDE ACOSTUMBRARSE A ESTAR POR DEBAJO DE LA MEDIA

Cada vez que se publica un nuevo informe educativo sucede prácticamente lo mismo. Durante unos días las cifras ocupan titulares, los partidos políticos interpretan los resultados según quién gobierna y quién está en la oposición, los responsables educativos buscan aquellos indicadores que permitan suavizar el golpe y los expertos intentan introducir matices en un debate que rápidamente termina convertido en una batalla política. Después, la actualidad cambia de asunto y la educación vuelve a desaparecer de las primeras páginas hasta que una nueva evaluación internacional nos obliga a mirar otra vez hacia las aulas.

Los resultados conocidos esta semana sobre PISA 2025 deberían servir para algo más que alimentar ese ritual. Canarias continúa situándose por debajo de la media nacional en competencias fundamentales como matemáticas, lectura y ciencias. Podemos discutir la metodología de PISA, señalar que ninguna prueba estandarizada puede explicar por completo la realidad de un sistema educativo o recordar que España tampoco atraviesa precisamente su mejor momento. Todo eso es legítimo, pero ninguna de esas consideraciones debería utilizarse para restar importancia a un problema que afecta directamente al futuro de las islas.

La cuestión no consiste únicamente en saber qué puesto ocupa Canarias respecto a otras comunidades autónomas. La pregunta realmente importante es si nuestros jóvenes terminan su educación obligatoria disponiendo de las herramientas necesarias para comprender el mundo en el que tendrán que desenvolverse. La comprensión lectora no sirve solamente para aprobar Lengua. Es necesaria para interpretar un contrato, comprender las condiciones de una hipoteca, analizar una noticia, seguir unas instrucciones, enfrentarse a un procedimiento administrativo o distinguir una información rigurosa de una manipulación. Algo parecido ocurre con las matemáticas, que forman parte de la vida cotidiana cada vez que debemos entender porcentajes, intereses, precios, estadísticas o decisiones económicas.

La capacidad para resolver problemas adquiere además una relevancia especial en una sociedad dominada por la tecnología y la inteligencia artificial. Nunca habíamos tenido tantas respuestas disponibles en tan poco tiempo, pero precisamente por eso resulta imprescindible enseñar a formular buenas preguntas, contrastar fuentes, interpretar resultados y desarrollar pensamiento crítico. De poco servirá que un alumno tenga acceso inmediato a una herramienta capaz de responder prácticamente cualquier cuestión si carece de los conocimientos necesarios para descubrir cuándo esa respuesta es incorrecta.

Canarias lleva años hablando de diversificación económica, digitalización, inteligencia artificial, energías renovables, industria audiovisual, economía azul e innovación. Aspiramos a construir un modelo productivo menos dependiente de unas pocas actividades y capaz de generar empleo de mayor valor añadido. Sin embargo, esa transformación no puede sostenerse únicamente sobre estrategias institucionales, subvenciones o parques tecnológicos. Necesita capital humano, formación y conocimiento. Si nuestros jóvenes llegan al mercado laboral con dificultades básicas de comprensión o razonamiento, terminaremos intentando atraer desde fuera el talento que no hemos conseguido generar dentro.

Del autor Hoy: MENOS PARO NO SIGNIFICA QUE EL PROBLEMA DEL EMPLEO ESTÉ RESUELTO

Sería igualmente injusto convertir al profesorado en responsable exclusivo de esta situación. Los docentes son una pieza fundamental del sistema educativo, pero trabajan dentro de una estructura mucho más amplia en la que intervienen administraciones, familias, servicios sociales, equipos directivos, inspección educativa y una sociedad que ha cambiado profundamente durante los últimos años. Muchos profesores deben dedicar una parte considerable de su jornada a tareas burocráticas, atender aulas cada vez más diversas y gestionar problemas que trascienden la enseñanza estrictamente académica.

A esta realidad se suma la transformación provocada por las pantallas. Los teléfonos móviles, las redes sociales, los vídeos breves y el consumo permanente de estímulos están modificando la manera en la que niños y adolescentes se relacionan con la información. No se trata de demonizar la tecnología ni de pretender regresar a una escuela desconectada del mundo actual, pero tampoco parece razonable ignorar sus efectos sobre la atención y la concentración. La educación debe enseñar a utilizar las nuevas herramientas y, al mismo tiempo, conservar espacios donde leer durante un periodo prolongado, escribir con palabras propias, razonar sin una pantalla delante y aprender que no todas las respuestas llegan inmediatamente.

El debate educativo canario necesita, además, abandonar determinadas trincheras ideológicas. Si una metodología funciona, debería mantenerse independientemente del partido que la haya impulsado. Si un programa no consigue resultados, debería modificarse aunque haya costado millones de euros y aparezca en numerosos discursos institucionales. Canarias debería estudiar qué hacen mejor otras comunidades, adaptar aquello que sea útil y evaluar con rigor sus propias políticas. Persistir en un error únicamente porque cambiarlo supone reconocer que algo no funcionó resulta demasiado caro cuando quienes pagan las consecuencias son los alumnos.

También debemos comprender que exigir una educación pública de calidad es una de las políticas sociales más importantes que puede desarrollar una administración. Una familia con recursos puede compensar determinadas carencias mediante academias, clases particulares, idiomas, actividades culturales o refuerzo educativo. Quien depende exclusivamente del sistema público no dispone de esa segunda red. Por esa razón, reducir las expectativas académicas bajo la apariencia de proteger a los estudiantes termina perjudicando precisamente a quienes parten de situaciones más vulnerables.

Los resultados de PISA deberían preocuparnos, pero la preocupación solo tiene utilidad cuando conduce a decisiones. Canarias no necesita acostumbrarse a estar por debajo de la media ni buscar durante unos días un culpable al que responsabilizar de todo. Necesita saber con precisión dónde están las debilidades, identificar los centros y programas que consiguen buenos resultados y extender aquellas prácticas que demuestran funcionar.

Dentro de unos años volveremos a recibir nuevos datos. Entonces podremos repetir las mismas explicaciones o demostrar que esta vez utilizamos los resultados para corregir el rumbo. La diferencia entre ambas posibilidades dependerá menos de los discursos que pronunciemos ahora y mucho más de lo que estemos dispuestos a cambiar desde mañana.