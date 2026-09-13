MENOS PARO NO SIGNIFICA QUE EL PROBLEMA DEL EMPLEO ESTÉ RESUELTO

Los datos del mercado laboral correspondientes a agosto contienen elementos positivos que conviene reconocer sin necesidad de adornarlos. Canarias cerró el mes con 144.459 personas registradas como desempleadas, 5.756 menos que un año antes, mientras el paro de larga duración alcanzó uno de sus niveles más reducidos de los últimos años. Después de décadas en las que el desempleo ha constituido uno de los principales problemas estructurales de las islas, cualquier reducción sostenida merece una valoración favorable.

Reconocer esa mejora no significa aceptar que el problema laboral esté resuelto. Una sociedad madura debería poder celebrar los buenos datos y, al mismo tiempo, analizar aquello que continúa funcionando mal. Durante mucho tiempo el debate sobre el empleo se ha centrado casi exclusivamente en determinar cuántas personas trabajan y cuántas están desempleadas. Esa comparación sigue siendo fundamental, pero ya no resulta suficiente para comprender el mercado laboral actual.

La cuestión ahora también consiste en saber qué ocurre después de encontrar empleo. Debemos preguntarnos si los salarios permiten afrontar el coste de una vivienda, si existen posibilidades de promoción, si el puesto ofrece cierta estabilidad y si el trabajador puede convertir ese contrato inicial en una verdadera trayectoria profesional. Disponer de empleo es imprescindible, pero una economía que aspire a retener talento necesita ofrecer algo más que una sucesión de puestos sin recorrido.

Esta conversación adquiere especial relevancia entre los jóvenes. Un estudio difundido este 10 de septiembre señala que un porcentaje elevado de jóvenes canarios de la Generación Z afirma haber rechazado alguna oferta laboral durante el último año. Entre las razones aparecen salarios considerados insuficientes, falta de estabilidad y horarios difíciles de compatibilizar con la vida personal. La conclusión más sencilla sería afirmar que las nuevas generaciones no quieren trabajar, pero los datos permiten una interpretación bastante más compleja.

Una parte importante de esos mismos jóvenes asegura estar dispuesta a asumir sacrificios cuando percibe posibilidades reales de progreso. Esto debería obligarnos a revisar determinados tópicos generacionales. Quizá no estemos ante una generación que rechaza el esfuerzo, sino ante jóvenes que evalúan de una forma diferente la relación entre esfuerzo y recompensa. Después de años escuchando que estudiar, formarse, aprender idiomas y adquirir competencias era el camino hacia una vida profesional mejor, muchos descubren que incluso con formación resulta extraordinariamente complicado emanciparse.

Sería injusto plantear esta cuestión exclusivamente desde el punto de vista del trabajador. Las empresas canarias también afrontan enormes dificultades. Una pequeña compañía debe asumir alquileres, suministros, cotizaciones, fiscalidad, logística, transporte y numerosos gastos antes incluso de comenzar a pagar salarios. Resulta sencillo exigir remuneraciones más elevadas; bastante más complejo es construir una economía con niveles de productividad capaces de sostenerlas.

Del autor Hoy: CANARIAS NO PUEDE ACOSTUMBRARSE A ESTAR POR DEBAJO DE LA MEDIA

Ahí se encuentra posiblemente una de las claves del problema. El debate no debería convertirse en un enfrentamiento entre empresarios que supuestamente no quieren pagar y jóvenes que supuestamente no quieren trabajar. Canarias necesita aumentar el valor generado por su economía. Cuando las empresas son más productivas pueden pagar mejores salarios, invertir más, crecer y ofrecer mayor estabilidad. Cuando una economía permanece concentrada en actividades con márgenes reducidos, esas posibilidades son mucho menores.

El turismo continuará siendo durante muchos años el principal motor económico de Canarias y sería absurdo plantear su sustitución como objetivo. La diversificación debe entenderse de otra manera: necesitamos desarrollar más sectores alrededor del turismo y otros que puedan crecer independientemente de él. Tecnología, audiovisual, energías, economía azul, industria especializada, investigación, servicios profesionales, creación digital o producción agroalimentaria de mayor valor añadido deberían dejar de ser únicamente conceptos presentes en estrategias institucionales.

Para conseguirlo hacen falta empresas reales, inversión, trabajadores preparados y un entorno que facilite el crecimiento. También necesitamos revisar la relación entre formación y mercado laboral. Durante demasiado tiempo hemos preparado perfiles profesionales sin analizar suficientemente qué sectores podían absorberlos, mientras determinados oficios y especialidades encuentran dificultades para cubrir puestos.

Existe además un coste que pocas veces aparece en las estadísticas: el talento que se marcha y no consigue regresar. Salir de Canarias para estudiar o adquirir experiencia puede ser extraordinariamente positivo. El problema surge cuando una persona desea volver y descubre que no existe en las islas un puesto profesional similar al que puede encontrar fuera. Cada caso de este tipo representa una pérdida para una economía que ha invertido recursos en su formación.

Los datos de agosto son, por tanto, una buena noticia, pero deberían servir como punto de partida y no como argumento para cerrar el debate. Reducir el desempleo era una prioridad inevitable cuando partíamos de tasas extraordinariamente altas. A medida que avanzamos, nuestra exigencia debe aumentar.

Canarias debe aspirar ahora a algo más ambicioso que crear puestos de trabajo. Necesita generar trayectorias profesionales, estabilidad y oportunidades de crecimiento. El verdadero éxito llegará cuando encontrar empleo en las islas no sea únicamente una manera de llegar a final de mes, sino también una posibilidad real de construir aquí un proyecto de vida.