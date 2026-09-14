31 plazas públicas en Lanzarote para reforzar técnicos, administrativos y asistenciales

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha dado un paso decisivo en la modernización de su estructura administrativa con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas de las bases reguladoras de ocho procesos selectivos. La convocatoria, correspondiente a la Oferta de Empleo Público (OPE) de 2025, contempla la cobertura de 31 plazas destinadas a fortalecer los departamentos técnicos, administrativos y asistenciales de la Corporación insular.

El presidente del Cabildo encuadra este despliegue en la necesidad de adaptar el tamaño de la institución al dinamismo demográfico y social del territorio. Según el titular insular, contar con una estructura de personal dimensionada resulta indispensable para prestar servicios públicos de calidad y responder a los retos presentes y futuros de una isla en constante expansión con estas 31 plazas.

Equilibrio entre la alta especialización técnica y la red de cuidados

La distribución de los puestos busca equilibrar la capacitación técnica en infraestructuras con la atención directa a la ciudadanía. En la vertiente de ingeniería y gestión, la oferta contempla 5 plazas de Ingeniería Industrial, 3 de Arquitectura Técnica, 4 de Gestión Administrativa, 4 de Informática, 2 de Biología y 1 de Fotografía. Por su parte, el área asistencial y de salud suma 11 plazas de cuidador y 1 de medicina.

Del total de vacantes, 19 plazas se adscriben al régimen de personal funcionario de carrera, mientras que las 12 restantes corresponden a personal laboral fijo. Asimismo, en línea con las políticas de inclusión social, la convocatoria reserva una plaza de Ingeniería Industrial y otra de Biología para personas con discapacidad. El consejero de Recursos Humanos, Miguel Ángel Jiménez, destaca que esta diversidad modular de perfiles permitirá renovar la plantilla con profesionales cualificados tanto en el diseño de políticas públicas como en la prestación de cuidados esenciales.

Acceso libre por concurso-oposición y tramitación telemática

Los procesos selectivos, acordados en la sesión del Consejo de Gobierno Insular celebrada el pasado 7 de septiembre, se articularán mediante el sistema de concurso-oposición por el turno de acceso libre, garantizando la concurrencia pública y la valoración de méritos y capacidades.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contabilizados a partir del día siguiente a la publicación del correspondiente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Corporación ha dispuesto que todo el procedimiento formal de inscripción de candidaturas se realice de forma telemática a través del portal y la sede electrónica institucional del Cabildo de Lanzarote.