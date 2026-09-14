Asesinada en México una estudiante canaria de 21 años que estaba de intercambio

Una estudiante canaria de 21 años ha sido asesinada en México mientras realizaba una estancia de movilidad académica. La víctima, Claudia Tacoronte Aguilera, cursaba cuarto del grado de educación infantil en la Universidad de Granada.

La joven se encontraba de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fuentes de la Universidad de Granada han confirmado que era natural de Canarias, mientras que Televisión Canaria sitúa su procedencia en Santa Brígida, en Gran Canaria.

Según las informaciones difundidas hasta el momento, la estudiante fue atacada con un arma blanca en el entorno de la Casa de la Cultura de Cuautla, en el estado de Morelos, cuando trataba de huir de su agresor.

Medios mexicanos señalan que la muerte se investiga bajo el protocolo de feminicidio. La investigación continúa abierta y por el momento no se han confirmado las circunstancias que llevaron al crimen.

La Universidad de Granada ha expresado su "más firme repulsa y absoluta condena" por el asesinato y ha trasladado sus condolencias a la familia, allegados y compañeros de la estudiante.

La institución se ha puesto además a disposición de las autoridades consulares españolas en México y de la familia para prestarles apoyo. La Universidad de Granada ha convocado este lunes 14 de septiembre un minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte.